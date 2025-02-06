Не поддаваться панике призвали спасатели жителей Астаны
У здания КТЖ развернут оперативный штаб.
Сегодня, 20:33
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Сегодня, 20:33Сегодня, 20:33
130Фото: МЧС РК
В Астане 7 февраля пройдут пожарно-тактические учения. Жителей и гостей города в связи с этим призвали не поддаваться панике, передаёт BaigeNews.kz.
Учения пройдут с 17:00 до 18:00 в административном здании АО "НК КТЖ".
В ходе учений будет моделироваться тушение условного пожара и эвакуация людей из здания. Для этого будет использована различная пожарная техника, включая автолестницы и подъёмники. В мероприятиях примут участие 14 единиц техники и 58 сотрудников ДЧС Астаны.
"Департамент по ЧС призывает жителей и гостей города с пониманием отнестись к проведению учений, не поддаваться панике и не распространять недостоверную информацию", - сказано в сообщении.
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