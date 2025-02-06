  • 6 Февраля, 21:45
  • BAIGENEWS

Не поддаваться панике призвали спасатели жителей Астаны

У здания КТЖ развернут оперативный штаб.

Сегодня, 20:33
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 20:33
Сегодня, 20:33
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Фото: МЧС РК

В Астане 7 февраля пройдут пожарно-тактические учения. Жителей и гостей города в связи с этим призвали не поддаваться панике, передаёт BaigeNews.kz.

Учения пройдут с 17:00 до 18:00 в административном здании АО "НК КТЖ".

В ходе учений будет моделироваться тушение условного пожара и эвакуация людей из здания. Для этого будет использована различная пожарная техника, включая автолестницы и подъёмники. В мероприятиях примут участие 14 единиц техники и 58 сотрудников ДЧС Астаны.

"Департамент по ЧС призывает жителей и гостей города с пониманием отнестись к проведению учений, не поддаваться панике и не распространять недостоверную информацию", - сказано в сообщении.

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