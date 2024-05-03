Не переносить грех всего общества на её сына попросила мать Бишимбаева

Мать бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева Альмира Нурлыбекова, являясь защитником сына в суде, выступила на прениях, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Я как мать молюсь за сына. Он совершил поступок, который стал трагедией для нашей семьи и семьи Салтанат. Никто не имеет права отнимать жизнь у другого человека. И это страшная невыносимая боль для меня, моего мужа, для всех наших родных. Решение, которое примет суд и суд присяжных, мой сын понесёт со смирением и раскаянием. Куандык заслужил наказание, но он заслужил наказание, соизмеримое тому, что он сделал", - сказала Нурлыбаева.

Она отметила, что адвокаты потерпевшего в прениях дали негативную характеристику её сыну, что может являться давлением на присяжных.

"Адвокат назвал моего сына "паразитом общества", "человеком старого Казахстана", сказал, что именно мой сын должен понести наказание за всех чиновников, которые правили Казахстаном более 30 лет. Сторона потерпевшего напрямую призывала, убеждала преподать урок тем, кто смотрит этот процесс и всей элите Казахстана, то есть она призывала судить не по справедливости и объективности, а чтобы преподать урок старому Казахстану. Я прошу не переносить грех всего общества на моего сына", - сказала мать подсудимого.

Напомним, 31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны.

Её супруга Куандыка Бишимбаева обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).