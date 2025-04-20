Не отвечают требованиям: Берик Уали поручил обновить спортобъекты Семея
Все спортивные учреждения, которые я посещал, нуждаются в капитальном ремонте, отметил аким.
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В Семее планируют провести капитальный ремонт спортивных объектов и построить новые спорткомплексы. Об этом сообщил аким области Абай Берик Уали во времмя инспекционной поездки по учреждениям, где тренируются юные спортсмены, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе облакимата, внимание уделили школам, где тренируются юные спортсмены, включая борцовский зал 1936 года постройки и спортшколу лёгкой атлетики, размещённую в здании 1967 года.
Также аким посетил стадион "Локомотив", на территории которого планируется строительство многофункционального спорткомплекса с общежитием. Отдельное внимание — специализированной спортшколе олимпийского резерва, где тренируются более 1300 спортсменов. Здесь давно не проводился ремонт, а бассейн не работает после отопительного сезона.
В спортшколе по зимним видам спорта, где занимаются лыжники и биатлонисты, предложено построить новую лыжероллерную трассу, соответствующую международным стандартам.
"Сегодня я увидел состояние около 10 спортивных объектов областного центра и ознакомился с актуальными проблемами. К сожалению, наши спортсмены тренируются в залах, не отвечающих современным требованиям. Все спортивные учреждения, которые я посещал, нуждаются в капитальном ремонте. Сколько лет эти вопросы игнорировались. Тем не менее, достижения наших спортсменов радуют. Мы примем соответствующее решение по спортивным сооружениям города. Никто не останется без внимания. Необходимо начать текущий и капитальный ремонт. Также будем строить новые спортивные сооружениям", — сказал Берик Уали.
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