В Семее планируют провести капитальный ремонт спортивных объектов и построить новые спорткомплексы. Об этом сообщил аким области Абай Берик Уали во времмя инспекционной поездки по учреждениям, где тренируются юные спортсмены, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе облакимата, внимание уделили школам, где тренируются юные спортсмены, включая борцовский зал 1936 года постройки и спортшколу лёгкой атлетики, размещённую в здании 1967 года.

Также аким посетил стадион "Локомотив", на территории которого планируется строительство многофункционального спорткомплекса с общежитием. Отдельное внимание — специализированной спортшколе олимпийского резерва, где тренируются более 1300 спортсменов. Здесь давно не проводился ремонт, а бассейн не работает после отопительного сезона.

В спортшколе по зимним видам спорта, где занимаются лыжники и биатлонисты, предложено построить новую лыжероллерную трассу, соответствующую международным стандартам.