Не откликнувшегося на сигнал "помогите, убивают" дежурного ДЧС осудили в Актобе

В Актобе осудили сотрудника ДЧС, халатность которого привела к тяжким последствиям - убийству человека, передаёт BaigeNews.kz.

Установлено, что Қ., являясь помощником оперативного дежурного Управления в кризисных ситуациях ДЧС Актюбинской области, 9 июня находился на круглосуточном дежурстве. В тот же день в 12:18 на номер "112" позвонила С. со словами "меня убивают".

"Қ., будучи лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, проигнорировал данное сообщение, не предпринял срочных действий, направленных на мобилизацию отрядов органов внутренних дел на место преступления, тем самым проявил халатность к выполняемым им функциональным обязанностям, в результате чего произошла смерть С.", - сообщили в суде.

Представитель потерпевшей предъявила гражданский иск в отношении Қ. по взысканию материального ущерба в размере 300 000 тенге и морального ущерба в размере 5 000 000 тенге.

Имеется медиативное соглашение между потерпевшей и подсудимым.



"Суд признал Қ. виновным по части 2 статьи 371 УК и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года с лишением права занимать должности на госслужбе и в правоохранительных органах сроком на три года. Гражданский иск потерпевшей оставлен без рассмотрения по ходатайству. Вынесено частное постановление руководителю РГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области" для принятия необходимых мер", - сообщили в пресс-службе суда №2 Актобе.

Приговор пока не вступил в законную силу.