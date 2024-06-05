Не освоены миллиарды бюджетных тенге– глава Минфина

Министр финансов Мади Такиев на пленарном заседании Мажилиса отчитался об исполнении республиканского бюджета за 2023 год, передаёт корреспондент BaigeNews.kz

"Расходы бюджета исполнены на 99,6% и составили 22,4 трлн тенге. Сумма неосвоенных средств составила 73 млрд тенге, а экономия, включая резервы правительства – 27 млрд тенге", - сказал Мади Такиев.

Между тем, по его словам, сумма неэффективного использования бюджетных средств в 2023 году составила 489 млрд тенге.