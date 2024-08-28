Не оправдали ожиданий - министр спорта высказался о результатах сборной Казахстана на Олимпиаде

На расширенном заседании Коллегии Министерства туризма и спорта РК по итогам участия национальной сборной на летних Олимпийских играх в Париже глава ведомства Ермек Маржикпаев раскритиковал выступление казахстанских спортсменов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Ермек Маржикпаев отметил, что несмотря на участие казахстанских спортсменов в соревнованиях по 25 видам спорта, медали удалось завоевать только по пяти. Золото было добыто в дзюдо, серебро - в боксе, спортивной гимнастике и греко-римской борьбе и бронза - в дзюдо, пулевой стрельбе и боксе.

Министр подчеркнул, что результаты ряда федераций не оправдали ожиданий, несмотря на ранее сделанные обещания. В частности, мужская сборная по боксу, которая обещала завоевать по каждой из трех номиналов медалей, сумела добиться только серебряной медали.

"Наши боксеры участвуют в Олимпиадах с 1996 года. За это время, участвуя в главных Играх четырехлетия, 61 спортсмен принес в копилку страны 22 медали. Однако в Париже наши боксеры столкнулись с проблемами из-за недостаточной функциональной подготовки. Например, наши бойцы уставали после первого раунда, в то время как соперники сохраняли стабильный темп на протяжении всех трех раундов. Необходимо провести серьезные реформы в боксе, включая проведение первенств области в октябре для отбора спортсменов на международные соревнования", – сказал министр.

Также было сказано, что федерация легкой атлетики и стендовой стрельбы обещали завоевать по одной серебряной медали, теннисисты - одну золотую, а представители вольной борьбы, фехтования, тхэквондо и батутной гимнастики заявили, что добьются не менее одной бронзовой медали. В то время как велосипедисты Алексей Луценко и Евгений Федоров не смогли успешно выступить в Париже, спортсмены по тяжелой атлетике вообще не смогли участвовать в играх из-за допинговых скандалов.