Не нужно поддаваться паническим настроениям – минсельхоз окажет поддержку фермерам

Министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров на площадке службы центральных коммуникаций рассказал о планируемых мерах поддержки фермеров, пострадавших от проливных дождей, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Так, по словам министра, совместно с министерством энергетики проработан вопрос выделения дизельного топлива для сушки зерна. С 18 сентября начат прием заявок в информационной системе.

По данным акиматов, общая потребность областей в дизельном топливе на сушку составляет 73 тысяч тонн, из них 19 тысяч тонн планируется покрыть за счет имеющегося резерва нереализованного топлива.

Для покрытия всей потребности дополнительно необходимо выделение еще 54 тысяч тонн по цене, не превышающей 250 тенге за литр. Соответствующая заявка направлена в министерство энергетики.

Кроме того, перепроверена готовность всех хлебоприемных предприятий к приемке зерна. Дано поручение обеспечить их круглосуточное функционирование. Акиматами взят на контроль вопрос адекватности цен на услуги по сушке. Айдарбек Сапаров подчеркнул, что при обнаружении фактов необоснованного роста тарифов будут приниматься соответствующие меры.

Холдингом "Байтерек" дано поручение филиалам Казагрофинанс в ускоренном режиме осуществлять рассмотрение заявок фермеров на получение в лизинг стационарных и мобильных зерносушилок. В случае необходимости будут увеличены лимиты финансирования на область.

В связи с низким качеством собираемого урожая остро встанет вопрос обеспеченности семенами.

"В этой связи продкорпорацией в целях формирования семенного фонда начата экспертиза имеющихся запасов зерна на пригодность их к использованию в качестве семян. То зерно, которое будет соответствовать по всхожести, чистоте и другим параметрам, будет складироваться отдельно. Такое зерно по заявкам областей будет отпускаться фермерам в качестве товарного кредита при проведении посевных работ", - проинформировал министр.

По линии продкорпорации, в виду того, что фермеры не могли долгое время убрать и просушить выращенный урожай, продлен срок поставки зерна с 1 октября по 1 ноября текущего года.

Также дополнительно на заседании правительства озвучен ряд мер следующего характера. Финансовым институтам холдинга "Байтерек" и продкопорации на основе работы комиссий в регионах в индивидуальном порядке необходимо проработать вопросы пролонгации кредитов. Тут немаловажным фактором является необходимость пролонгации без выставления штрафных санкций для сельхозтоваропроизводителей.

В настоящее время по данным акиматов потребность в дополнительных средствах на субсидирование составляет 155,5 миллиардов тенге. Эти средства МСХ РК просит выделить из бюджета, соответствующая заявка подана в минфин.

По фермерам Жамбылской области в настоящее время процедуры выделения средств на возмещение ущерба находятся на стадии завершения. В ближайшее время ожидается выделение средств из резерва правительства. Акимат сразу же начнет выплаты.

"Несмотря на плохие погодные условия по зерновым ожидаемого объема будет достаточно для полного обеспечения страны в хлебе, муке и макаронах. Тут хочу напомнить, что сезон мы начали с большим объемом переходящего зерна урожая прошлого года. При этом, указанный урожай отличается высокими качественными характеристиками", - заявил министр.

По его словам, логичным будет снижение экспортного потенциала в виду снижения урожайности. Однако того объема зерна, который планируется направить на экспорт, будет достаточно для удержания позиций на традиционных экспортных рынках, добавил Сапаров.

Обеспеченность внутреннего рынка сохранится не только по пшенице, но и по подсолнечнику, картофелю, овощам, рису и другим социально-значимым культурам.