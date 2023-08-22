"Не ной, пожалуйста": Российская теннисистка заступилась за экс-первую ракетку мира после критики Рыбакиной

Российская теннисистка Дарья Касаткина (13-е место в рейтинге WTA) поддержала экс-первую ракетку мира белоруску Викторию Азаренко в критике нестабильного расписания теннисных матчей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.



Ранее Азаренко, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (4-е место в рейтинге WTA) и первая ракетка мира Ига Швентек из Польши призвали WTA пересмотреть расписание матчей. Рыбакина обыграла Касаткину в четвертьфинале турнира в Монреале (Канада), причем матч завершился почти в три часа утра по местному времени. После матча Рыбакина подвергла критике WTA из-за позднего завершения матчей.

"Теннис — единственный вид спорта в мире, где ты не знаешь, когда будешь играть. Я смотрю на это с позиции игрока, и это смешно. А с позиции болельщика не знаю, какие матчи могу посмотреть, потому что понятия не имею, во сколько они начнутся. Нам нужно стараться привлекать больше зрителей", — заявила Азаренко.

"Могут ли игроки перестать ныть и просто играть?" — ответил Азаренко в твиттере любитель тенниса Камиль Патель.