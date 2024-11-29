  • 29 Ноября, 16:42
  • BAIGENEWS

Не нарвитесь на фальшивку: в Нацбанке предупредили казахстанцев

Такие "деньги" имеют определённые надписи, на которые надо обратить внимание.

Сегодня, 16:13
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
BaigeNews.kz Сегодня, 16:13
Сегодня, 16:13
89
Фото: BaigeNews.kz

Граждан Казахстана предупредили о выявлении фактов распространения через соцсети и мессенджеры рекламных объявлений, предлагающих приобрести полиграфическую продукцию, имитирующую внешние признаки подлинных банкнот национальной валюты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Национального банка РК.

Эти "деньги", проинформировал регулятор, имеют надписи: "ПРАЗДНУЕМ ВМЕСТЕ!", "НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПЛАТЕЖНЫМ СРЕДСТВОМ", соответственно, считаются подделкой.

"Национальный банк Казахстана обращает внимание на то, что в соответствии со статьей 231 УК РК изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг подлежат уголовному преследованию", - отмечено в обращении к населению.

По указанным случаям Нацбанк направил заявление в Министерство внутренних дел Казахстана для проведения проверки по факту их распространения.

"В связи с вышеупомянутым настоятельно рекомендуется обращать повышенное внимание на надписи при использовании банкнот и проверять их на подлинность.

Национальный Банк также напоминает, что подлинные банкноты имеют ряд защитных признаков, которые легко определить при визуальном осмотре и на ощупь", - добавили в ведомстве.

В случае обнаружения сомнительных банкнот, в том числе имитирующих внешние признаки подлинных денежных знаков, следует немедленно обратиться в правоохранительные органы.

Ранее Тимур Сулейменов сделал заявление по ситуации на валютном рынке.

Самое читаемое

Наверх