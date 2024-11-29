Не нарвитесь на фальшивку: в Нацбанке предупредили казахстанцев
Такие "деньги" имеют определённые надписи, на которые надо обратить внимание.
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Граждан Казахстана предупредили о выявлении фактов распространения через соцсети и мессенджеры рекламных объявлений, предлагающих приобрести полиграфическую продукцию, имитирующую внешние признаки подлинных банкнот национальной валюты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Национального банка РК.
Эти "деньги", проинформировал регулятор, имеют надписи: "ПРАЗДНУЕМ ВМЕСТЕ!", "НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПЛАТЕЖНЫМ СРЕДСТВОМ", соответственно, считаются подделкой.
"Национальный банк Казахстана обращает внимание на то, что в соответствии со статьей 231 УК РК изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг подлежат уголовному преследованию", - отмечено в обращении к населению.
По указанным случаям Нацбанк направил заявление в Министерство внутренних дел Казахстана для проведения проверки по факту их распространения.
"В связи с вышеупомянутым настоятельно рекомендуется обращать повышенное внимание на надписи при использовании банкнот и проверять их на подлинность.
Национальный Банк также напоминает, что подлинные банкноты имеют ряд защитных признаков, которые легко определить при визуальном осмотре и на ощупь", - добавили в ведомстве.
В случае обнаружения сомнительных банкнот, в том числе имитирующих внешние признаки подлинных денежных знаков, следует немедленно обратиться в правоохранительные органы.
Ранее Тимур Сулейменов сделал заявление по ситуации на валютном рынке.
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