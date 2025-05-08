АО "НК "ҚТЖ" сообщило детали происшествия, произошедшего 7 мая на перегоне Кайрат – Байсерке (участок Сарыозек – Алматы), когда машинист грузового поезда экстренно затормозил, заметив на путях тело мужчины без признаков жизни, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе АО "НК "ҚТЖ", предварительное расследование не подтвердило версию о наезде поезда. На месте происшествия были обнаружены следы крови, ведущие в сторону откоса, что может указывать на попытку скрыть следы преступления.

По предварительной информации, тело мужчины могли намеренно перенести на рельсы уже после наступления смерти. Акт осмотра места происшествия составлен совместно с полицией, проводится расследование.

АО "НК "ҚТЖ" напоминает о недопустимости нахождения посторонних лиц в зоне железнодорожной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что грузовой поезд совершил экстренное торможение из-за постороннего на путях.