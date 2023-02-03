"Не надо путать нас с той "Республикой", которая является "соляркой" блогеров и любителей кофе" - лидер партии

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Председатель партии зелёных "Байтак" Азаматхан Амиртаев на предвыборном съезде заявил, что не нужно путать их с недавно зарегистрированной партией Respublica, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Baq.kz.

По его словам, основная цель партии "Байтак" - поднять экологические проблемы в стране.

"Мы хотели не только объединить экологов, но и объединить людей, обеспокоенных состоянием природы. Мы создали представительства во всех регионах. Основное внимание уделяем проблеме отходов, загрязняющих экологию Арала, Семей и запада страны. Не надо путать нас с той "Республикой", которая является "соляркой" блогеров и любителей кофе", - подчеркнул лидер партии.

Он назвал города, в которых падает качество жизни населения из-за проблем с экологией.

"Воздухом дышат как богатые, так и бедные. Сегодня отходы CO2 загрязняют воздух и разрушают здоровье населения. Качество жизни также падает. В частности, сильно страдают города Темиртау, Алматы, Усть-Каменогорск, Жамбылская и Атырауская области. Более четырёх миллионов человек в этих регионах страдают аллергией. Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение сократить выбросы CO2 до 0 к 2060 году. Для достижения этой цели мы должны начать заниматься этим вопросом с сегодняшнего дня, - сказал Азаматхан Амиртай.

Напомним, сегодня в столице прошёл первый внеочередной съезд партии "Байтак", где были выдвинуты кандидаты в депутаты мажилиса.





