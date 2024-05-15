"Не можем говорить об ущемлении чьих-то интересов" - вице-министр о законопроекте о госзакупках

Депутаты мажилиса приняли во втором чтении законопроект "О государственных закупках". Он направлен на сохранение баланса между государством и бизнесом и в нем учтены мнения всех участников рабочей группы законопроекта, сообщил вице-министр финансов Даурен Кенбеил, передаёт BaigeNews.kz.

"Рабочая группа состояла из более ста представителей. В ней участвовали как НПП "Атамекен", так и отраслевые ассоциации, эксперты, представители бизнеса. Поэтому говорить, что чьи-то интересы ущемлены мы не можем. Рабочая группа в рамках работы над законопроектом рассмотрела пожелания всех участников рабочей группы. Этот закон направлен на сохранение баланса, интереса между государством и бизнесом. Поэтому я не могу сказать, что в чью-то сторону больше направлено.

Он направлен на борьбу с недобросовестными бизнесменами. А такие сейчас у нас, к сожалению, они есть. Данный закон, в том числе, направлен на то, чтобы бороться с недобросовестными участниками госзакупок. Добросовестных мы поддерживаем.

Есть отдельные депутаты мажилиса, которые ранее до избрания в мажилис, были в бизнесе. Они участвовали в рабочих группах и тоже поддержали законопроект", - сказал в кулуарах вице-министр.