"Не могут ни есть, ни спать" – родители отравившихся детей в Мангистау намерены наказать виновных

Маленькое село Бесшокы в Мангистауской области за сутки стало известно на весь Казахстан. И повод для этого удручающий – там отравились около 300 школьников. Чем именно, сейчас выясняет проверка, передает корреспондент BaigeNews.kz.

На недомогание дети стали жаловаться после обеда в школьной столовой. Это произошло в пятницу, 6 сентября. Один за другим ученики школы №8 посёлка Бесшокы оказались на больничных койках. Родители рассказывают, что не сразу распознали отравление у детей. У одних сначала болел только живот, у других поднялась температура. Но позже уже у всех пострадавших были одни и те же симптомы – рвота, понос и слабость в теле.

У Сауле Шалкеновой в больницу попали сразу двое детей – девочки Балмекен и Нурайша учатся в третьем и четвёртом классах. Одна – в первой смене, другая – во второй. По словам матери, у учеников первой смены состояние тяжелее, чем у других. Причину она не знает, но говорит, что все дети, оказавшиеся в инфекционной больнице, ели в тот день одно и тоже блюдо.

"Мы спрашивали детей, что они ели в школе. Они говорят – пюре с котлетой. Из-за одного только воспоминания об этом обеде их выворачивает теперь. В пятницу после уроков они вели себя необычно, сразу уснули. Потом температура поднялась. В субботу состояние детей ухудшилось. Жар не удавалось сбить, и мы поехали в больницу в Мангышлак. Там им дали анальгин, демидрол и регидрон. Но это не помогло, дети начали бредить. Даже врачи испугались. В итоге нас отправили в инфекционную больницу в Актау", – рассказала Сауле Шалкенова.

Позже выяснилось, что дети Шалкеновой – не единственные, кто отравился. Палаты в детской инфекционной больнице Мангистауской области быстро заполнились. Из села Бесшокы машины скорой помощи безостановочно доставляли пострадавших в Актау. Некоторые приезжали сами. Сейчас на стационарном лечении находятся 67 пациентов – это официальная информация областного управления здравоохранения. Двое находятся в реанимации. Более 200 детей лечатся на дому. Ситуацию под контроль взял аким области Нурдаулет Килыбай. Сегодня он посетил детей, получающих лечение в больнице, и сообщил, что власти примут меры по данному инциденту.

Сауле Шалкенова заявила, что намерена наказать виновных в случившемся.

"Я найду тех, кто сотворил это. Вот только пусть дети сначала выздоровеют. Их здоровье – приоритет. Но я спрошу с виновных за всё, что я пережила в эти дни. Видеть, как твои дети мучаются, не могут ни есть, ни спать, это невыносимо. Со вчерашнего дня с нами, с родителями, работают психологи. Только благодаря им мы смогли взять себя в руки и набрались терпения. Иначе мы готовы были даже накинуться на врачей. Хотя они делают всё, чтобы помочь детям. Медсёстры сутки не спали, бегают, всем капельницы ставят, потому что пациенты всё ещё поступают сюда", – говорит женщина.

В Мангистауской области сейчас действует штаб по чрезвычайным ситуациям. К работе подключили 12 основных и четыре дополнительные бригады областной станции неотложной медицинской помощи.



Между тем, полиция региона завела уголовное дело по части 1 статьи 304 УК РК "Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов".