Не могли связаться с родственником в ИВС: случай прокомментировали в полиции

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В сети появилась информация о том, что мать и дядя не могут встретиться со своим родственником, которого задержали 18 января по подозрению в сбыте оружия и водворили в ИВС. В полиции прокомментировали ситуацию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

"Сообщаем, что действия подозреваемых квалифицированы по статье 287 часть 4 УК РК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору или неоднократно). На время расследования в отношении задержанных лиц суд санкционировал меру пресечения в виде "содержания под стражей". Отмечаем, что с момента задержания (18 января) для производства следственных действий подозреваемым было обеспечено участие защитника", — прокомментировали в департаменте полиции Алматинской области.

В полиции уточнили, что 26 января по заявлению одного из задержанных, в качестве общественного защитника к расследованию допущена его мать, а также нанятый родными адвокат. Сторона защиты встретилась с подозреваемым и ознакомилась с материалами уголовного дела.