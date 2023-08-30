"Не многие знают": Елена Рыбакина сделала признание

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в интервью Redbullcontentpool.com призналась, что начала профессионально заниматься теннисом в 17 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.



— Учитывая количество матчей, которые вы сыграли в этом году, как вы управляете тренировками, чтобы свести к минимуму травмы?



— Все мои травмы — результат того, что я стала профессиональной теннисисткой на сравнительно позднем этапе своей карьеры. Не многие знают, что профессиональными занятиями я начала заниматься где-то в 17 лет. До этого я тренировалась только в группах. У меня не было личного тренера. Я также ходила в школу, и мне приходилось балансировать. Мой уровень физической подготовки не мог быть на самом высоком уровне. Поэтому я думаю, что некоторые травмы, которые я сейчас испытываю, пришли из прошлого. Мне также нужно было знать, как работает мое тело. Но так оно и есть: вы не можете это контролировать. В теннисе происходит много изменений. Например, мячи отличаются от турнира к турниру. Это может сказаться и на вашем организме. Чему я научилась у своих тренеров и физиотерапевтов, так это тому, что мое тело очень чувствительно ко всем этим вещам.