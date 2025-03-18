В Сети распространилась запись, на которой, как утверждается, сотрудник департамента полиции Астаны дает указания участковым по оформлению протоколов. Согласно записи, каждый участковый должен составить 15 протоколов по конкретным статьям в установленные сроки. В ДП столицы дали комментарий по данному факту, передает BaigeNews.kz.

"С сегодняшнего дня каждому участковому необходимо оформить по 15 протоколов. У нас 70 участков, каждому участку по 15 протоколов. Не должно быть так, что у кого-то меньше, у кого-то больше... мне нужны именно эти протоколы, ничего больше... Каждый участок должен выполнить норму. 22-го числа все должно быть готово", — говорится в сообщении.

В пресс-службе департамента полиции Астаны подтвердили, что проводят служебную проверку по данному инциденту. В ведомстве заявили, что на основании результатов проверки будут приняты строгие меры в отношении виновных.