Не менее восьми человек стали жертвами стрельбы в Сербии

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По меньшей мере восемь человек убиты, более 10 получили ранения в результате стрельбы, устроенной в сербской общине Младеновац, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал CNN.

21-летний местный житель поссорился с полицейским, после чего взял дома оружие и застрелил правоохранителя и его сестру. Он продолжил стрельбу в родной деревне, в которой, вероятно, скрывается.

На данный момент в регионе объявлен план "Вихрь".

Министр внутренних дел Сербии Братислав Гашич расценил произошедшее в Младеноваце как террористический акт.

Напомним, несколько дней в Сербии 14-летний подросток открыл стрельбу в школе, погибли 9 человек.