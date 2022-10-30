Не менее ста человек погибли в результате взрыва в Сомали

Фото: t.me/rt_russian

СМИ сообщают о более ста погибших и 300 раненых.

Взрыв прогремел возле здания министерства образования в столице Сомали — Могадишо. В результате погибли не менее ста человек, ещё 300 получили ранения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Reuters.

СМИ публикуют фото с места взрыва на улице К5 в Могадишо. На кадрах виден дым, поднимающийся после взрыва заминированного автомобиля, припаркованного у министерства образования Сомали.

Фото: REUTERS/Фейсал Омар

Взрывной волной были выбиты окна в окрестностях. Асфальт перед зданием залит кровью.

Фото: t.me/rt_russian

Известно, что взорваны два автомобиля. Первый из взрывов прогремел в министерстве образования недалеко от оживленного перекрестка в Могадишо. Второй произошёл, когда прибыли машины скорой помощи и люди собрались, чтобы помочь пострадавшим.

"Среди погибших них были матери с детьми на руках, отцы, у которых были проблемы со здоровьем, студенты, которых отправили учиться, бизнесмены, которые боролись за жизнь своих семей ", - сказал президент Хасан Шейх Мохамуд после посещения места взрыва.

Фото: REUTERS/Фейсал Омар

Ни одна организация пока не взяла на себя ответственность за терракт.