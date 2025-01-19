На севере Нигерии перевернулся бензовоз, из которого вытекло топливо и произошёл взрыв. Погибли по меньшей мере 70 человек, ещё больше получили травмы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на CNN.

Авария в штате Нигер произошла после аналогичного взрыва в штате Джигава в октябре прошлого года, в результате которого погибли 153 человека. Это одна из самых страшных трагедий в Нигерии.

"На момент составления этого отчёта было найдено более 70 тел, 56 человек получили ранения, более 15 магазинов были разрушены. Пострадавшие были доставлены в больницы для лечения, а работа по опознанию погибших продолжается", — говорится в заявлении Национального управления по чрезвычайным ситуациям.

Командующий сектором Федерального корпуса дорожной безопасности в штате Нигер Кумар Цуквам заявил, что большинство жертв были бедными местными жителями, которые бросились собирать разлившийся бензин после того, как грузовик перевернулся.

"Большая толпа людей собралась, чтобы набрать топлива, несмотря на согласованные усилия по их остановке", — говорится в заявлении Цуквама.

Цуквам сказал, что пожарным удалось потушить пожар.

Такие происшествия стали обычным делом в крупнейшем нефтедобывающем государстве Африки, где погибли десятки человек. Страна переживает самый серьёзный кризис стоимости жизни за последнее поколение.

Цена на бензин в Нигерии выросла более чем на 400% с тех пор, как президент Бола Тинубу отменил субсидию, действовавшую десятилетиями, когда вступил в должность в мае 2023 года.