Не менее 36 человек погибли при падении автобуса в ущелье в Индии

36 человек погибли, по меньшей мере пятеро пропали без вести, а 10 получили ранения после того как автобус 60 пассажирами рухнул ущелье недалеко от Марчулы в округе Альмора в Индии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на The Times of India.

Сотрудник по управлению стихийными бедствиями Винит Пал сообщил, что пострадавшие доставлены в близлежащие больницы. Местные жители помогают спасателям найти пассажиров, застрявших под обломками.