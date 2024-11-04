Не менее 36 человек погибли при падении автобуса в ущелье в Индии
Сегодня, 22:06
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Сегодня, 22:06Сегодня, 22:06
139Фото: pxhere.com
36 человек погибли, по меньшей мере пятеро пропали без вести, а 10 получили ранения после того как автобус 60 пассажирами рухнул ущелье недалеко от Марчулы в округе Альмора в Индии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на The Times of India.
Сотрудник по управлению стихийными бедствиями Винит Пал сообщил, что пострадавшие доставлены в близлежащие больницы. Местные жители помогают спасателям найти пассажиров, застрявших под обломками.
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