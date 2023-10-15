Не менее 29 американцев погибли в результате атаки ХАМАС на Израиль

По меньшей мере 29 граждан США погибли, еще 15 числятся пропавшими без вести в результате нападения на Израиль боевиков радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении Госдепартамента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

"На данный момент мы можем подтвердить гибель 29 граждан США [в результате атаки ХАМАС], — отметили в американском внешнеполитическом ведомстве. — На данный момент нам также известно о 15 гражданах США, которые числятся пропавшими без вести, а также об одном лице, постоянно проживающем в Израиле на законных основаниях".

В Госдепартаменте подчеркнули, что не будут сообщать информацию о личностях погибших, обстоятельствах их гибели.

"Правительство США круглосуточно работает над установлением местонахождения американских граждан и сотрудничает с израильским правительством по всем аспектам кризиса с заложниками, включая обмен разведывательной информацией и направление экспертов со всего правительства США для консультирования израильского правительства по вопросам освобождения заложников", — добавили в ведомстве.

Утром 7 октября боевики ХАМАС проникли на территорию Израиля, убив и похитив множество людей в прилегающих к палестинскому анклаву израильских населенных пунктах. Ранее в субботу пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в заложниках у ХАМАС в Газе находятся более 120 гражданских лиц.

ХАМАС считает атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль в свою очередь объявил о переходе страны в состояние войны и начал в секторе Газа военную операцию "Железные мечи", нанося массированные удары по анклаву, а также установил вокруг него режим тотальной блокады, прекратив поставки воды, продовольствия, топлива и электроэнергии.

На всей территории Израиля введён режим чрезвычайного положения.

Удары наносятся и по отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят также на Западном берегу реки Иордан. По последним данным, погибли более 2,2 тысячи палестинцев, ранены около 9 тысяч С израильской стороны жертвами конфликта стали до 1,5 тысячи человек, почти 4 тысяч получили ранения.

Президент США Джо Байден распорядился направить Израилю дополнительную помощь.

На юге Ливана в результате ракетного обстрела погиб видеожурналист агентства Reuters, шестеро его коллег получили ранения. В ходе вооружённого конфликта между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС погибли 11 сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ.

Также не менее 260 тел обнаружены на территории музыкального фестиваля в Израиле. Двухдневный музыкальный фестиваль Supernova проходил в пустыне на юге Израиля и был приурочен к еврейскому празднику Суккот. Утром в субботу боевики ХАМАС ворвались туда и открыли стрельбу по людям. Всего на мероприятии присутствовало около трёх тысяч человек. Кроме того, есть данные, что члены ХАМАС вывезли в сектор Газа не менее 10 девушек, находившихся на фестивале.