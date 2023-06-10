Не менее 27 человек погибли от взрыва старого снаряда в Сомали

Фото: Global Look Press/Xinhua/Hassan Bashi

В Сомали произошёл взрыв старого, ранее не разорвавшегося снаряда, в результате погибло по меньшей мере 27 человек, 25 из которых — дети, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на SONNA.

Трагедия произошла в селе Мурале в регионе Нижняя Шабелле. Большинство погибших — дети от 10 до 15 лет. Госпитализированы 53 человека.

Как отмечает Сомалийское национальное информационное агентство, до сих пор не известно, откуда взялся этот снаряд. Житель города рассказал журналистам, что взрыв произошел недалеко от детской площадки.