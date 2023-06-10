- Пожар произошёл на самом крупном рынке Кыргызстана 13:43 63
- Казахстанцы смогут напрямую летать из Алматы в столицу Пакистана 13:34 142
- Альтаева взяли под стражу на два месяца 13:19 231
- Тушение крупного пожара в области Абай обсудили в Правительстве 13:06 188
- Не менее 27 человек погибли от взрыва старого снаряда в Сомали 12:44 255
- Токаева пригласили в Пакистан 12:11 440
- Юрий Ильин освобождён от должности главы МЧС 11:33 710
- Четверых детей нашли живыми спустя 40 дней после авиакатастрофы в Колумбии 11:24 381
- Боевые корабли строит житель Петропавловска 11:00 342
- Казахстанец после нокаута сразился за золото в Венгрии 10:47 620
- "Вера не должна мешать счастью" - межнациональная семья блогеров о традициях, детях и успехе в TikTok 10:30 564
- Токаев выразил соболезнования родным Бердибека Сапарбаева 10:05 489
- Обстановка на месте пожара в Абайской области стабилизировалась — МЧС 09:46 497
- К тушению пожара в области Абай подключились военные из разных регионов 09:01 435
- Жители эвакуированных сёл Абайской области рассказали, как спасались от пожара 08:52 676
- Скончался Бердибек Сапарбаев 08:40 1401
- Голубев остался без финала турнира в Германии 08:22 570
- Лихорадку денге выявили у отдыхавшего в Таиланде павлодарца 07:35 436
- Село в ЗКО на месяц осталось без связи 06:38 450
- Названа европейская страна, где больше всего одиноких людей 05:15 683
- Село Жамбылской области закрыли на карантин 04:29 531
- Без воды и электричества сидят жильцы ЖК Астаны, где горел паркинг 03:50 524
- Академия госуправления отсудила у своего выпускника 1,5 миллиона тенге 02:31 626
- Соцсети заполнили фейки вокруг лесного пожара в Абайской области 01:07 540
- Лесной пожар в области Абай: девять эвакопунктов подготовили в Семее 00:19 569
- Спасателей из трех областей и Алматы отправят на тушение пожара в область Абай 09.06.2023 795
- В Астане осудили 60-летнюю сотрудницу ДГД 09.06.2023 657
- Токаев отложил визит во Вьетнам из-за ситуации с пожаром в области Абай 09.06.2023 724
- Подачу воды ограничат в Алматы 09.06.2023 587
- "Казахстан будет усиливаться в региональном формате" - эксперт из Грузии 09.06.2023 500
- Прокуроры помогли предпринимателям вернуть 1,5 млрд тенге в Жамбылской области 09.06.2023 519
- Когда и у кого будут проверять мобильные переводы в Казахстане 09.06.2023 781
- Гибель всех пропавших при пожаре лесников опровергли в акимате области Абай 09.06.2023 936
- Средний балл на ЕНТ-2023 назвали в центре тестирования 09.06.2023 558
- Западные компании заинтересованы инвестировать в нашу страну - Куантыров 09.06.2023 536
- Часть набережной реки Есентай станет пешеходной в Алматы 09.06.2023 568
- Рассылки с угрозами поступили в СМИ и госорганы в Казахстане 09.06.2023 651
- Был вице-министром и получал взятки: в Антикоре рассказали, в чём подозревают Альтаева 09.06.2023 602
- Центральные улицы перекроют в Астане до 20 июня 09.06.2023 607
- Глобальный центр цифровой торговли углеродом хотят создать на базе МФЦА 09.06.2023 529
- Представьте, что ваши дети - иностранцы. Врач о симптомах аутизма и РАС 09.06.2023 1052
- Таксист избил и ограбил пассажира в Астане 09.06.2023 732
- Взаимодействие Total Energies с Казахстаном обсудил Токаев с главой компании 09.06.2023 507
- Министр Дархан Кыдырали призвал журналистов не нарушать закон 09.06.2023 663
- Охранников и воспитателей больше всего ищут работодатели в Казахстане 09.06.2023 583
- Трое работников лесничества погибли при пожаре на востоке Казахстана 09.06.2023 506
- Акимат Алматы подал в суд на подрядчиков за некачественное строительство сетей водоснабжения 09.06.2023 482
- В Семее ввели режим ЧС 09.06.2023 680
- Токаев принял известного экономиста Нуриэля Рубини 09.06.2023 540
- Кадры из космоса: опубликованы снимки пожара в области Абай 09.06.2023 755
- Перекрывших дорогу из-за проблем с ОСИ астанчан оштрафовали 09.06.2023 1036
- 14 работников лесничеств в области Абай перестали выходить на связь 09.06.2023 933
- Женщина с ребёнком выпали из окна 12 этажа и разбились насмерть 09.06.2023 1654
- Продлён запрет на вывоз лесоматериалов из Казахстана 09.06.2023 543
- Дикий Арман признан потерпевшим по делу о пытках в полиции 09.06.2023 1872
- Разрушение плотины Каховской ГЭС: уровень воды начал снижаться 09.06.2023 664
- Региональный центр МВФ открыли в Алматы 09.06.2023 626
- Ветер и жара разнесли пожар в "Семей орманы" до 30 тысяч гектаров 09.06.2023 628
- Ушел из жизни 22-летний мастер спорта Казахстана по гимнастике 09.06.2023 1426
- Казахстан готов увеличивать экспорт сельхозпродукции в ЕС - Токаев 09.06.2023 655
- Останемся без света? Как единый рынок электроэнергии в ЕАЭС отразится на казахстанцах 09.06.2023 824
- Теплосети в Астане хотят повысить тариф в два раза - состоятся публичные слушания 09.06.2023 595
- Астанчане создали ОПГ и выписали фиктивные счета-фактуры на 2,5 миллиарда тенге 09.06.2023 618
- Спрос растёт: Женские вагоны запустят ещё по трём маршрутам в Казахстане 09.06.2023 855
- Казахстан рассматривает Боснию и Герцеговину в качестве перспективного партнёра – Токаев 09.06.2023 732
- Это стоит знать: Как распознать финансовую пирамиду 09.06.2023 585
- Air Astana обжалует штраф в размере почти 7 млрд тенге 09.06.2023 739
- Соседи пытались остановить алматинца, который молотком забил собаку до смерти 09.06.2023 606
- Столичный герой-полицейский спас беременную, но попался на взятке 09.06.2023 804
- На 30% больше будут зарабатывать воспитатели детских садов 09.06.2023 735
- Работу за границей с зарплатой до 5 тысяч евро обещал мошенник казахстанцам 09.06.2023 532
- Президентскую резиденцию в Баянаульском нацпарке незаконно отдали частникам 09.06.2023 658
- Дождь и град придут на смену аномальной жаре в Казахстане 09.06.2023 783
- "Мост между Востоком и Западом"- эксперт из Армении о Казахстане и МФА 09.06.2023 684
- Казахстан предложил Кубе ввести безвизовый режим для краткосрочных поездок 09.06.2023 584
- Google и Microsoft заинтересованы в сотрудничестве с казахстанскими компаниями 09.06.2023 662
- "Эйр Астану" оштрафовали за чрезмерно дорогостоящие билеты 09.06.2023 729
- Цены на сжиженный газ на АЗС вырастут в стране 09.06.2023 604
- Токаев принял в Акорде делегацию ООН 09.06.2023 569
- Кошмарили бизнесмена: группу вымогатетелей задержали в Алматы 09.06.2023 700
- LOADING...
Сегодня, 12:44
256
256Фото: Global Look Press/Xinhua/Hassan Bashi
Не менее 27 человек погибли от взрыва старого снаряда в Сомали
В Сомали произошёл взрыв старого, ранее не разорвавшегося снаряда, в результате погибло по меньшей мере 27 человек, 25 из которых — дети, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на SONNA.
Трагедия произошла в селе Мурале в регионе Нижняя Шабелле. Большинство погибших — дети от 10 до 15 лет. Госпитализированы 53 человека.
Как отмечает Сомалийское национальное информационное агентство, до сих пор не известно, откуда взялся этот снаряд. Житель города рассказал журналистам, что взрыв произошел недалеко от детской площадки.
Поделитесь:
-
Trend news
- Таксист избил и ограбил пассажира в Астане 09.06.2023 729
- 14 работников лесничеств в области Абай перестали выходить на связь 09.06.2023 930
- Женщина с ребёнком выпали из окна 12 этажа и разбились насмерть 09.06.2023 1647
- Соседи пытались остановить алматинца, который молотком забил собаку до смерти 09.06.2023 606
- "Эйр Астану" оштрафовали за чрезмерно дорогостоящие билеты 09.06.2023 728
- Кошмарили бизнесмена: группу вымогатетелей задержали в Алматы 09.06.2023 698
- Акула съела мужчину на популярном пляже в Хургаде 08.06.2023 38850
- Студенток колледжей вовлекала в проституцию жительница Костаная 08.06.2023 1030
- С криками "Воды-воды" астанчане перекрыли дорогу в столице 08.06.2023 1472
- Самокатчикам запретили кататься в самых популярных местах Алматы 08.06.2023 1355
- Массовое отравление "Мистером Сидр" в России: такой напиток в Казахстан не ввозили 08.06.2023 1439
- Президент Казахстана призвал другие страны поддержать Международный фонд спасения Арала 08.06.2023 1002
- 39 человек получили солнечный удар из-за невыносимой жары в Акмолинской области 08.06.2023 968
- Депутат призвал отказаться от казахстанского гражданства тех, кто собрался участвовать в чужой войне 07.06.2023 2845
- Антикор задержал Нуржана Альтаева 07.06.2023 1118
- Президент вызвал в Акорду акима Астаны из-за ситуации с водой в столице 07.06.2023 2220
- Волос пророка Мухаммеда привезли в Петропавловск для вызова дождя 07.06.2023 1066
- Взрыв в Астане - ДЧС прокомментировал произошедшее 07.06.2023 1811
- Ковёр чуть не убил покупательницу в магазине Актобе 07.06.2023 1613
- Около 10 трлн тенге потерял бюджет Казахстана из-за неучтенных налоговых льгот 07.06.2023 1449
- Минивэн с детьми расплющило от удара с фурой в Костанайской области 06.06.2023 1621
- Попросила "забрать" Петропавловск в Россию: казахстанка получила 3 года за шутку в Сети 06.06.2023 3310
- Пожар пытаются потушить в столичном ЖК - людей эвакуировали 06.06.2023 2093
- Видео с избиением младших курсантов военной школы Семея появилось в Сети 06.06.2023 2233
- "Астанчане ходят в туалет по расписанию": Алтай Кульгинов ответил на претензию 06.06.2023 1734
- В Казахстане планируют запретить выезд школьников за рубеж без приказа Минпросвещения 06.06.2023 3072
- "Ярлыки вешать мне не надо" - экс-аким Астаны о прозвище "Кульгинов - 20%" 06.06.2023 6866
- Ещё один казахстанец утонул в Таиланде - МИД 05.06.2023 1919
- "Работает китайский сотовый оператор" - депутат предложил установить киберщит на границах Казахстана 05.06.2023 1473
- Lexus и клинику в Боровом конфисковали у гражданки США 05.06.2023 1700
- Полицейский случайно застрелил коллегу в здании ДП Алматы 05.06.2023 2910
- Скончался казахстанец, впавший в кому после купания в Таиланде 04.06.2023 2927
- Жители Аксу на лодке врезались в кустарник. Пострадала женщина 04.06.2023 1400
- Тренер по боксу спас девочку из реки с сильным течением в Алматы 04.06.2023 2051
- Спасал невесту: стали известны подробности о впавшем в кому казахстанце в Таиланде 04.06.2023 3976
- Ударило током в фонтане: о состоянии трёхлетней жительницы Аксу рассказали врачи 04.06.2023 1687
- Родные впавшего в кому казахстанца просят доставить его санавиацией из Таиланда 04.06.2023 2184
- Подробности истории с пострадавшими детьми в фонтане Аксу: малышей спас полицейский 03.06.2023 1911
- Трёхлетняя девочка попала в реанимацию после купания в фонтане в Павлодарской области 03.06.2023 1764
- Бородатая женщина бросила вызов врачам и родила ребёнка 03.06.2023 3910
- Елена Рыбакина заболела и снялась с "Ролан Гаррос" 03.06.2023 1766
- Бывших следователя и начальника дознания в Шымкенте подозревают в мошенничестве 03.06.2023 1838
- Семью с ребёнком-аутистом не пустили на рейс в Турцию. В КГА отреагировали на инцидент 03.06.2023 1863
- СМИ заявили о задержании замдиректора рынка "Алтын Орда" 03.06.2023 2622
- "Облил жену кипятком, выбросил ребенка с 6 этажа". На что идут казахстанцы из-за азартных игр 02.06.2023 4732
- Трансгендер и распространитель порнографии Хилми приехал в Казахстан 02.06.2023 3042
- Взрыв в оружейном магазине Костаная: суд вынес приговор 02.06.2023 1847
- Топоры, кастеты, яд - какие запрещенные предметы изъяли у пассажиров в аэропорту Астаны 02.06.2023 2053
- Токаев показал квартиру в Алматы, в которой жил 01.06.2023 2918
- "Плохо побрился или забыл имя сотрудников" - полицейский издевался над заключёнными в ВКО и снимал это на камеру 01.06.2023 2171
- Служба госохраны теперь не будет отвечать за безопасность Назарбаева 01.06.2023 2440
- В самолете священника обнаружили 290 килограммов каннабиса 31.05.2023 3070
- "Если муж загулял, терпи" - популярный шоумен дал совет замужним казахстанкам 31.05.2023 3251
- В Казахстане готовятся рассекретить материалы политических репрессий ХХ века 31.05.2023 2615
- "Я не знаю, как сбежал Кудебаев" - в КНБ предложили журналистам самим выяснить, как сбежал генерал-майор 31.05.2023 2204
- Лесбиянка, вышедшая с ЛГБТ флагом к мавзолею, обратилась с просьбой к СМИ 31.05.2023 7582
- Сотрудница энергоснабжающей компании 4 года собирала деньги с сельчан за свет и тратила их на себя 31.05.2023 1893
- Директора школы уволили после видеообращения учеников в Астане 30.05.2023 4354
- Уголовное преследование за публичное оскорбление Елбасы хотят отменить в Казахстане 30.05.2023 6017
- В каких регионах Казахстана от СПИДа умирают чаще, сообщили в Минздраве 30.05.2023 2034
- Бывший депутат Бекболат Тлеухан спел на свадьбе 30.05.2023 3217
- Москву впервые атаковали беспилотники. Жителей эвакуировали 30.05.2023 3281
- "Его прокляли девушки" - причину серьёзного заболевания Мейрамбека Беспаева назвали его близкие 30.05.2023 12257
- Акорда раскрыла содержание записки, которую Путин передал Токаеву в Москве 29.05.2023 2643
- Трансгендера из Казахстана задержали за дебош в Москве 29.05.2023 15653
- Айжан Байзакова сменила фамилию: в интервью она рассказала, зачем это сделала 29.05.2023 2401
- Новую финпирамиду "Hit beat music" разоблачили в Казахстане 29.05.2023 2104
- Побег заключённых из колонии в Уральске опровергли в полиции 29.05.2023 3134
- За что задержали генерал-майора Билялова, рассказали в Антикоре 29.05.2023 3085
- 10 порностудий работали в Шымкенте - полиция разоблачила ОПГ 29.05.2023 2819
- Итальянцы пробуют казы: ролики о вкусе национальных блюд стали популярными в Сети 28.05.2023 2871
- Как откладывать с зарплаты в 120 тысяч тенге: совет деловой женщины возмутил казахстанцев 28.05.2023 43141
- Насиловал больше 10 лет: жительницы Алматинской области обвинили родного отца 28.05.2023 6484
- Шварценеггер едет в Казахстан: о чём новый сериал на Netflix 28.05.2023 3658
- Собака как приманка: социальный эксперимент с детьми провела прокуратура Мангистау 27.05.2023 3435
- Дольщики отсудили квартиры у подведомственной акимату компании в Астане 27.05.2023 11720
- Димаш Кудайберген опубликовал редкое видео из детства 27.05.2023 3864
- Велосипедист в стрингах напугал девушек в Костанае 27.05.2023 2524
- Астана "тонет" в мусоре. Видеорепортаж 27.05.2023 3675
- Детские фото Димаша Кудайбергена попали в Сеть 27.05.2023 2700
-
- Тушение крупного пожара в области Абай обсудили в Правительстве 13:06 167
- Токаева пригласили в Пакистан 12:11 431
- Юрий Ильин освобождён от должности главы МЧС 11:33 690
- Токаев выразил соболезнования родным Бердибека Сапарбаева 10:05 485
- Токаев отложил визит во Вьетнам из-за ситуации с пожаром в области Абай 09.06.2023 723
- Глобальный центр цифровой торговли углеродом хотят создать на базе МФЦА 09.06.2023 529
- Взаимодействие Total Energies с Казахстаном обсудил Токаев с главой компании 09.06.2023 506
- Токаев принял известного экономиста Нуриэля Рубини 09.06.2023 539
- Казахстан готов увеличивать экспорт сельхозпродукции в ЕС - Токаев 09.06.2023 655
- Токаеву рассказали о строительстве крупнейшего исследовательского центра в Шымкенте 08.06.2023 3985
- Токаев оценил усилия Дэвида Ливингстона в деле цифровой трансформации финансового сектора Казахстана 08.06.2023 1156
- Токаев поздравил Антонеллу Бассани с назначением вице-президентом Всемирного банка 08.06.2023 686
- Финансирование казахстанских проектов обсудил Токаев с главой Азиатского банка развития 08.06.2023 813
- Токаев обсудил строительство завода на Карачаганаке с исполнительным директором Eni S.p.A. 08.06.2023 924
- "Рост цифровизации оказывает кардинальное влияние на экономику" - президент Казахстана 08.06.2023 699
- Токаев встретился с президентом ЕБРР 08.06.2023 697
- "Глобальная система должна работать для всех, а не для избранных" - Токаев открыл Форум "Астана" 08.06.2023 903
- Токаев принял в Акорде директора-распорядителя Международного валютного фонда 08.06.2023 712
- Алтая Кульгинова сняли с поста заместителя премьера Казахстана 08.06.2023 3309
- Казахстан готов увеличить экспорт в Катар порядка 60 видов продукции - Токаев 07.06.2023 1130
- Президент вызвал в Акорду акима Астаны из-за ситуации с водой в столице 07.06.2023 2220
- Токаев принял в Акорде омбудсмена по правам человека 06.06.2023 1188
- Токаев принял в Акорде главу парламентской Ассамблеи ОБСЕ 06.06.2023 1128
- Институт Центрально-Азиатского сотрудничества появится в Казахстане 05.06.2023 1815
- Токаев подписал закон об обмене сведениями кредитных историй в ЕАЭС 05.06.2023 1226
- Онкоцентр, вузы и занятость на селе: о чём рассказали Кульгинову в ВКО 04.06.2023 1437
- Мечеть Султана Бейбарса открылась в Египте 04.06.2023 1576
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём госсимволов 04.06.2023 1733
- Президент Казахстана участвует в церемонии инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана 03.06.2023 1699
- Токаев прибыл в Турцию с рабочим визитом 03.06.2023 1757
- Токаев выразил соболезнования премьер-министру Индии 03.06.2023 1430
- Смаилов встретился с вице-президентом Еврокомиссии 03.06.2023 1465
- Опубликовано совместное пресс-коммюнике глав государств Центральной Азии и президента Европейского Совета 02.06.2023 1643
- Мы выступаем за то, чтобы Центральная Азия была ареалом мира и прогресса - Токаев 02.06.2023 1595
- Токаев: готовы предоставить преференции для разработки более 60 месторождений драгметаллов 02.06.2023 1236
- Казахстан к 2060 году должен достигнуть углеродной нейтральности - глава государства 02.06.2023 1401
- Казахстан ежегодно экспортирует 5 млн тонн зерновых и 1,5 млн тонн муки - Токаев 02.06.2023 1564
- Европейский Союз является крупнейшим торговым партнёром Казахстана - Токаев 02.06.2023 1547
- Президенты Казахстана и Кыргызстана встретились в Чолпон-Ате 02.06.2023 1603
- Токаев прибыл в Кыргызстан 02.06.2023 1701
- Назначены вице-министры экологии Казахстана 01.06.2023 1682
- Токаев заявил о важности открытия высокотехнологичных медцентров в Казахстане 01.06.2023 2094
- Эрдоган пригласил Токаева в Анкару 01.06.2023 2046
- Токаев показал квартиру в Алматы, в которой жил 01.06.2023 2918
- Казахстан и Корея придерживаются общих позиций по международным вопросам - Токаев 01.06.2023 2348
- Токаев посетил Центр инновационного творчества школьников в Алматы 01.06.2023 2272
- В Казахстане готовятся рассекретить материалы политических репрессий ХХ века 31.05.2023 2615
- Токаев сегодня встретится с иностранными послами 30.05.2023 1825
- О чём говорил Токаев на встрече с представителями общественности СКО 29.05.2023 1766
- Без науки Казахстан не сможет дальше развиваться - Токаев 29.05.2023 1926
- Токаев ознакомился с работой фабрики по производству бумажной продукции в СКО 29.05.2023 1995
- Акорда опубликовала график рабочих мероприятий Токаева на этой неделе 29.05.2023 1933
- Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана 27.05.2023 1858
- Токаев пригласил компании из ОАЭ активно участвовать в совместных проектах 26.05.2023 2469
- Казахстан готов стать центром развития евразийской промышленной кооперации - президент 25.05.2023 2334
- Сотрудничество в рамках ЕАЭС показывает положительную динамику - Токаев 25.05.2023 2762
- Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 25.05.2023 2214
- Токаев: мерило успеха экономической интеграции – не количество договоров, а новые рабочие места 24.05.2023 2169
- Мы формируем новый транспортный каркас Евразии - Токаев 24.05.2023 2445
- Токаев встретился с Путиным в Зарядье 24.05.2023 3276
- Политические репрессии: результаты научных проектов представили в Акорде 24.05.2023 3928
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву 24.05.2023 2799
- Токаев подписал Закон, связанный с таможенными пошлинами 24.05.2023 2199
- Договоры на $275 млн подписали на казахстанско-сингапурском бизнес-форуме в Астане 22.05.2023 3284
- Токаев наградил президента Сингапура орденом "Достық" 22.05.2023 2673
- В Акорде прошла встреча Токаева и президента Сингапура 22.05.2023 3047
- Анонсирован документальный фильм "Золотая дружба" о визите Токаева в Китай 21.05.2023 3387
- Премьер-министр Италии отменила свой визит в Астану 21.05.2023 3378
- Токаев встретится с премьер-министром Италии 20.05.2023 2762
- Саммит "Центральная Азия – Китай" 2025 года пройдёт в Казахстане 19.05.2023 3398
- Реестр туроператоров "Шёлкового пути" предложил создать президент РК 19.05.2023 2890
- Железнодорожный переход появится на казахско-китайской границе 19.05.2023 3007
- Состоялась церемония встречи глав государств – участников саммита "Центральная Азия – Китай" 18.05.2023 3096
- Токаев встретился с главой одного из крупнейших медийных и инвестиционных конгломератов в Китае 18.05.2023 3303
- В китайском городе Сиань началось строительство логистического центра Казахстана 18.05.2023 3504
- Сделки на 22 миллиарда долларов подписали во время визита Токаева в Китай 18.05.2023 2915
- Касым-Жомарт Токаев принимает поздравления с днём рождения 17.05.2023 3453
- 23 документа подписали в ходе визита Касым-Жомарта Токаева в КНР 17.05.2023 3213
- У нас общая цель - Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин провели переговоры 17.05.2023 3091
- Касым-Жомарта Токаева встретил председатель КНР Си Цзиньпин 17.05.2023 3119