Не менее 25 человек погибли в результате атак Израиля на сектор Газа
Несколько жилых домов были полностью разрушены.
Сегодня, 09:08
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Сегодня, 09:08Сегодня, 09:08
120Фото: REUTERS/Ramadan Abed
Не менее 25 палестинцев стали жертвами удара Армии обороны Израиля по северу сектора Газа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Al Jazeera.
Израильские солдаты полностью уничтожили несколько жилых домов в муниципалитете Бейт-Ханун.
К слову, в минувшие сутки в секторе Газа не менее 50 человек погибли и более 84 ранены. Общее число погибших в регионе с октября прошлого года превысило 44 тыс человек.