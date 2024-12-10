  • 10 Декабря, 10:02
  • BAIGENEWS

Не менее 25 человек погибли в результате атак Израиля на сектор Газа

Несколько жилых домов были полностью разрушены.

Сегодня, 09:08
АВТОР
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REUTERS/Ramadan Abed Сегодня, 09:08
Сегодня, 09:08
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Фото: REUTERS/Ramadan Abed

Не менее 25 палестинцев стали жертвами удара Армии обороны Израиля по северу сектора Газа, передаёт BaigeNews.kz  со ссылкой на Al Jazeera.

Израильские солдаты полностью уничтожили несколько жилых домов в муниципалитете Бейт-Ханун.

К слову, в минувшие сутки в секторе Газа не менее 50 человек погибли и более 84 ранены. Общее число погибших в регионе с октября прошлого года превысило 44 тыс человек.

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