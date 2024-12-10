Не менее 25 палестинцев стали жертвами удара Армии обороны Израиля по северу сектора Газа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Al Jazeera.

Израильские солдаты полностью уничтожили несколько жилых домов в муниципалитете Бейт-Ханун.

К слову, в минувшие сутки в секторе Газа не менее 50 человек погибли и более 84 ранены. Общее число погибших в регионе с октября прошлого года превысило 44 тыс человек.