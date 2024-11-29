  • 29 Ноября, 12:07
  • BAIGENEWS

Не менее 20 человек погибли из-за крушения лодки в Камеруне

По меньшей мере 20 человек погибли после того, как лодка перевернулась на севере Камеруна.

Сегодня, 11:04
АВТОР
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Global Look Press/Martina Katz Сегодня, 11:04
Сегодня, 11:04
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Фото: Global Look Press/Martina Katz

Очевидцы говорят, что судно перевернулось во время перевозки пассажиров с острова Дарак в регионе Логон-э-Шари, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Xinhua.

По информации местных СМИ, будет еще больше жертв, поскольку спасатели всё еще ищут пропавших.

Отметим, для установления причины аварии начато официальное расследование.

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