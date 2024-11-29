Не менее 20 человек погибли из-за крушения лодки в Камеруне
По меньшей мере 20 человек погибли после того, как лодка перевернулась на севере Камеруна.
Сегодня, 11:04
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Сегодня, 11:04Сегодня, 11:04
113Фото: Global Look Press/Martina Katz
Очевидцы говорят, что судно перевернулось во время перевозки пассажиров с острова Дарак в регионе Логон-э-Шари, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Xinhua.
По информации местных СМИ, будет еще больше жертв, поскольку спасатели всё еще ищут пропавших.
Отметим, для установления причины аварии начато официальное расследование.
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