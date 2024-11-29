Не менее 20 человек погибли из-за крушения лодки в Камеруне

Очевидцы говорят, что судно перевернулось во время перевозки пассажиров с острова Дарак в регионе Логон-э-Шари, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Xinhua.

По информации местных СМИ, будет еще больше жертв, поскольку спасатели всё еще ищут пропавших.

Отметим, для установления причины аварии начато официальное расследование.