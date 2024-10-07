Не менее 2 млн тонн зерна намерен поставить Казахстан в Китай в 2024 году

Возможности увеличения поставок зерна на экспорт рассмотрели на оперштабе по уборочной кампании в правительстве под председательством вице-премьера Серика Жумангарина, передаёт BaigeNews.kz.

Управляющий директор АО НК КТЖ Бауыржан Урынбасаров представил основные рынки поставок казахстанского зерна и муки по железной дороге за 9 месяцев этого года. При общем объеме отгрузки зерна в 6,6 млн тонн (меньше на 21% к аналогичному периоду прошлого года) пропорционально вырос объем перевозки продуктов перемола – 2,7 млн т (на 21% больше чем за 9 мес. 2023 г.). Из 6,6 млн тонн зерна 5 млн тонн ушло на экспорт, и только в сентябре отгружено 900 тыс. тонн. Экспорт продуктов перемола составил 2,1 млн тонн, из них в сентябре – 310 тыс. тонн.

"Основные страны поставок казахстанского зерна – Центральная Азия (2,9 млн тонн), Китай (1,3 млн тонн), Афганистан (127 тыс. тонн), это объемы за 9 месяцев этого года. Стоит отметить, что после относительного затишья возобновились поставки зерна в Иран – 211 тыс. тонн, из них 140 тыс. тонн – только в сентябре. В другие страны – Италию, Турцию и Россию – отправлено 423 тыс. тонн. В основные страны поставок продуктов перемола с января по сентябрь отгружено: в Центральную Азию – 495 тыс. тонн, Китай – 639 тыс. тонн, Афганистан – 666 тыс. тонн", — информировал Бауыржан Урынбасаров.

На заседании рассмотрели региональность поставок казахстанских зерновых в Китай. По итогам 9 месяцев на 75% выросли объемы транспортировки зерна в крытых вагонах и на 5% – в зерновозах. Снизились на 26% поставки в контейнерах. Это обусловлено тем, что основной объем зерна в крытых вагонах и зерновозах доставляется через станции Хоргос и Алашанькоу в бондовую зону СУАР, где нет пошлин, для переработки и дальнейшей отправки готового продукта. Таким образом, казахстанская пшеница обеспечивает в основном приграничные и центральные провинции Китая. Для поставок вглубь КНР действует пошлина в 65%, и по тем маршрутам зерно идет в основном в контейнерах. При этом ячмень и другие кормовые культуры экспортируются по всему Китаю, в соответствии с потребностями крупных заготовительных компаний.

"Перед нами стоит задача – поставить 2 млн тонн зерновых в Китай в этом году, но мы можем увеличить объемы до 3 млн тонн. Также надо наращивать поставки муки в Афганистан. Новые контракты и логистика должны стать одним из главных вопросов на предстоящем казахстанско-афганском бизнес-форуме в Алматы", — резюмировал итоги заседания оперштаба Серик Жумангарин.

По состоянию на 7 октября, в Казахстане убрано 94% всех площадей зерновых, 90,5% картофеля, 84,6% овощей, 30% масличных культур, 23% сахарной свеклы. С начала уборочной кампании на элеваторы поступило 4,4 млн тонн зерна.