В результате взрыва заминированного мотоцикла рядом со зданием полиции колумбийского города Моралес пострадали как минимум 17 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на радиостанцию La FM.

"В результате взрыва пострадали по меньшей мере 17 человек, большинство из которых были оглушены, а также двое сотрудников полиции, которые получили серьезные ранения и были эвакуированы из района по воздуху", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшие были госпитализированы с травмами различной тяжести, им оказывается медицинская помощь.