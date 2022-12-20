Не менее 150 фейков в Казнете выявляют эксперты ежемесячно

Фото: Артем Чурсинов

В Астане в рамках I Центральноазиатского форума обсудили, как бороться с фейками и сделать контент максимально безопасным, передает BaigeNews.kz. Эксперты сошлись во мнении, что фейки в медиа пространстве в последние годы все более частое явление. Ложная, непроверенная, резонансная информация быстро распространяется в соцсетях, мессенджерах, в онлайн-СМИ, вводит в заблуждение общество.

Статистика по фальшивым новостям (fake news) в мире бьет рекорды, а по некоторым темам достигает миллионов просмотров. Как сообщил министр информации и общественного развития Казахстана Дархан Кыдырали, только на просторах Казнета ежемесячно эксперты выявляют не менее 150 фейковых новостей.