Не менее 11 человек погибли при атаке ЦАХАЛ в секторе Газа

В районе Эз-Зарка города Газа бойцы ЦАХАЛ убили шесть человек, включая женщин и детей, еще нескольких ранили, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на катарский телеканал Al Jazeera.

Также сообщается о трех погибших и нескольких раненых в лагере беженцев Шати и о двух убитых в районе Зейтун на юге города.





