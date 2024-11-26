  • 26 Ноября, 09:15
  • BAIGENEWS

Не менее 11 человек погибли при атаке ЦАХАЛ в секторе Газа

Минимум 11 человек погибли в результате ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа.

Сегодня, 08:58
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Ronen Zvulun / Reuters Сегодня, 08:58
Сегодня, 08:58
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Фото: Ronen Zvulun / Reuters

В районе Эз-Зарка города Газа бойцы ЦАХАЛ убили шесть человек, включая женщин и детей, еще нескольких ранили, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на катарский телеканал Al Jazeera.

Также сообщается о трех погибших и нескольких раненых в лагере беженцев Шати и о двух убитых в районе Зейтун на юге города.



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