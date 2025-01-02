По меньшей мере 10 человек, в основном подростки, получили ранения в результате массовой стрельбы возле ночного клуба Queens в Нью-Йорке в среду вечером, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на New York Post.

Группа мужчин открыла огонь в направлении примерно 15 человек, стоявших в очереди около клуба. Все раненые — молодые люди в возрасте от 16 до 20 лет, сообщила полиция.

Пострадавшие были доставлены в местные больницы, включая Детский медицинский центр Коэна.

В розыск объявлен серый автомобиль марки Infiniti, который скрылся с места преступления.

Напомним, в США это не первый инцидент со стрельбой в новогодние праздники. В ночь с 31 декабря на 1 января автомобиль врезался в толпу прохожих в Новом Орлеане. Власти назвали трагедию терактом. По последним данным, погибло 15 человек. Сутки спустя в Лас-Вегасе электромобиль Tesla Cybertruck взорвался возле входа в отель Trump International Hotel. В результате погиб водитель машины, а семеро прохожих получили ранения.