Около 10 человек погибли в результате стрельбы в учебном центре для взрослых, расположенном по соседству со школой для детей в городе Эребру, в центральной части Швеции (200 км западнее от Стокгольма), объявила полиция, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC.

В местной прессе сообщения о нескольких погибших появились на несколько часов раньше, однако официально сообщалось лишь о шести пострадавших, а информацию о жертвах в полиции не комментировали.

Глава городской полиции Роберто Эйд Форест подтвердил, что в результате инцидента погибли "порядка 10 человек", среди которых предположительно и сам нападавший. Точное число жертв полиция пока не называет.

О стрелке известно только то, что ранее он не был известен полиции, не был членом и не был связан с какой-либо организованной бандой. Террористических мотивов в нападении полиция пока тоже не находит.

"Мы думаем, преступник был одиночкой", — заявил Форест, добавив, что расследование этого "чрезвычайно трагического инцидента" находится на очень ранней стадии.