"Не курит и пьёт умеренно": Камала Харрис опубликовала данные о своём здоровье

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис опубликовала заключение врачей о ее состоянии здоровья, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на "Русскую службу Би-Би-Си".

До президентских выборов остается меньше месяца, и Харрис надеется, что этот шаг поможет ей оказать дополнительное давление на ее соперника, 78-летнего Дональда Трампа.

Трамп неоднократно заявлял, что нынешний глава Белого дома Джо Байден, которому 81 год, слишком стар для своего поста, и советовал ему пройти тест на когнитивные способности.

Сейчас, когда кандидатом от демократов стала 59-летняя Камала Харрис, ее предвыборный штаб рассчитывает использовать прием Трампа против него самого, подвергнув сомнению его собственную пригодность к работе.

Согласно медицинской карте Харрис, она совершенно здорова. В сопроводительном письме ее лечащий врач Джошуа Симмонс написал, что Харрис обладает физической и умственной устойчивостью, необходимой для работы на посту президента.

Последний осмотр она проходила в апреле этого года.

По словам доктора Симмонса, осмотры брюшной полости и кожи его пациентки не выявили никаких нарушений, у нее нет проблем с сердцем и диабета, давление и холестерин в норме.

В анамнезе Камалы Харрис есть история заболевания раком толстой кишки у ее матери, но, по словам медиков, она выполняет все рекомендации по профилактике, включая регулярную колоноскопию.

Симмонс отметил нехватку у Харрис витамина D, но заверил, что она регулярно принимает витамин.

Кроме того, указал он, "Харрис поддерживает здоровый и активный образ жизни, несмотря на свой напряженный график", она занимается аэробикой и силовыми тренировками.

"Она не курит и употребляет алкоголь лишь изредка и в умеренных количествах", — сказал врач.

Отметим, что в августе Дональд Трамп заявил в интервью каналу CBS , что на последнем медицинском осмотре врач поставил ему "высшую оценку".

Однако Трамп никогда не публиковал никаких медицинских данных о себе.

В настоящий момент Дональд Трамп является самым пожилым претендентом на пост президента в истории США — ему 78 лет и 119 дней. Джо Байдену в момент избрания на пост президента в 2021 году было 78 лет и 61 день.