"Не каждый сможет" - казахстанская акушерка с 30-летним стажем о своей работе и чуде рождения

Фото: из личного архива героини

Гульнара Куренова работает акушер-гинекологом уже 30 лет. Всё это время она помогает женщинам во время беременности, оказывает экстренную помощь во время родов и в послеродовой период. После окончания Семипалатинского государственного медицинского института в 1992 году Гульнара Куренова тут же принялась за работу и с тех пор три десятка лет у своего особенного станка. Корреспондент BaigeNews.kz поговорил с настоящим мастером своего дела о благородной и в то же время тяжёлой и ответственной профессии акушер-гинеколога.

- Гульнара Байбосыновна, почему вы выбрали эту профессию? Чем она вас привлекла? Ведь профессия довольно трудная и ответственная.

- В детстве я восхищалась своим педиатром, мне нравился её белоснежный халат, фонендоскоп, в своих детских играх я всегда была в роли врача. Эта профессия привлекла меня тем, что я могла спасть жизни людей, могла помогать им в трудные моменты жизни. Эта профессия очень сложная и благородная, сопряжена с физическими и эмоциональными нагрузками.

- Помните первые роды, которые принимали? Какие эмоции испытывали тогда?

- Первые роды я принимала, будучи в интернатуре, в момент появления новорожденного на свет мною овладело чувство гордости и радости, и на глазах появились слёзы. Я не запомнила, кто родился, так уже у очень многих женщин приняла роды. Но когда человек рождается на свет, переполняет много чувств.

- Есть ли чувство страха во время работы?

- Чувство страха всегда присутствует у нормальных людей. В голове постоянно прокручиваешь ситуацию, как и что нужно сделать, чтобы быть внимательным, не совершить ошибки. Каждая операция, сколько лет бы ты не оперировал, всегда стресс. Особенно в ночное время, когда в роддоме ты один, а на дежурстве два врача с небольшим стажем работы (пять-семь лет). Ночью бывают стрессовые ситуации, связанные с состоянием ребёнка. Например, что-то с его сердцебиением, и надо быстро идти на операцию, чтобы извлечь ребенка. В этот момент возле тебя никого нет, приходится много решений принимать самой.

Каждые роды — это стресс. Даже если женщина рожает без сложностей, могут возникнуть моменты, когда нужно вовремя принять решение и вовремя устранить возникшие проблемы. Нельзя просто стоять и думать. Любые роды могут закончиться кровотечением. Когда оно начинается, нужно быстро принимать меры. За ночь бывает три-четыре операции. Это всё физические и эмоциональные нагрузки. В таком режиме я проработала всю жизнь.

- Можете сказать, сколько родов вы уже приняли на сегодняшний день?

- Подсчитать роды, которые я приняла на сегодняшний день невозможно, счёт пойдет на тысячи.

- Расскажите о вашем рабочем дне, как он проходит?

- Мой рабочий день начинается с планёрки, затем у нас проводятся плановые и экстренные операции, обходы, заполнение истории родов, выписки пациентов из стационара. Помимо дневной работы у нас есть ночные дежурства, когда ты вынужден принимать быстрые и не всегда простые решения. В некоторых случаях акушер-гинеколог может проводить много времени в операционной или родильном зале, спасая жизнь новорожденного и пациентки.

- Какие самые необычные, запоминающиеся, а может и чудесные случаи происходили за время работы?

- Чудесными можно назвать случаи рождения двойни, тройни, когда вслед друг за другом появляются близнецы. Каждые роды - это появление в мир нового человека, это торжество самого светлого и прекрасного непередаваемого чувства. Я это испытала, это даёт жизненную энергию. Также большую радость испытываешь, когда женщина получает долгожданного ребёнка после длительного процесса лечения бесплодия и беременности, наступившей в результате вспомогательных репродуктивных технологии (ЭКО). Одним из интересных случаев можно назвать то, как после матери через 20 лет приходит на роды её дочь, которую я принимала при её появлении на свет.

- Часто ли приходится сталкиваться с тяжёлыми случаями?

- Тяжёлых случаев в акушерстве не миновать, так как встречаются разные пациенты, постоянно сталкиваешься с необходимостью быстро принимать решения, от которых зависит жизнь сразу двоих: матери и ребенка.

- Как бы вы оценили здоровье пациенток сегодня? С какими проблемами беременных и рожающих женщин чаще всего приходится сталкиваться?

- На сегодняшний день здоровье пациенток я бы оценила как заслуживающих большего внимания со стороны мед работников, так как стало много из категории многодетных (пять и более родов в анамнезе), возрастных первородящих (40 лет и более), беременные женщины с различными онко, сердечно - сосудистыми заболеваниями, с тяжёлыми случаями артериальной гипертонии и сахарного диабета, случаями тяжелой анемии.

- Вы в профессии целых 30 лет. Можете поделиться опытом, как удаётся оставаться преданной своему делу и всё успевать?

- Я выдержала эту работу в течении 30 лет, потому что всегда занималась спортом, плаванием. Это меня спасало. Я очень люблю свою работу и не могу работать в поликлинике. Может быть только на пенсии. В 1992 году, как я закончила мединститут, с тех пор работаю в родильном доме. Летом еду на море, чтобы отдохнуть и выспаться, зарядиться энергией. А потом опять за работу.

Как я говорила, это профессия сложная и в физическом, и в эмоциональном плане. А благородная она тем, что ты даёшь жизнь ребёнку, и при этом спасаешь жизнь женщины, чтобы у неё не было осложнений, чтобы матка вовремя сократилась, и она нормально родила. Когда рождается маленький человек, то это даже невозможно объяснить. Это рождение нового гражданина. Смотришь на этого ребёнка и думаешь, кем он будет? Может это будущий великий философ или химик, или оперный певец, или будущий президент нашей страны? Меня переполняют такие эмоции. Это благородство идёт наравне с ответственностью. Не каждый сможет быть акушер-гинекологом. Это люди очень преданные своей профессии. Тут идёшь даже на какое-то самопожертвование.

- Какие качества нужны человеку, который решил стать специалистом в этой области?

- Ответственность, преданность своему делу, профессионализм, альтруизм, вера во Всевышнего. У акушера - гинеколога должно быть чутьё, умная голова, лёгкие руки и любовь к профессии.

- Что бы вы хотели сказать тем, кто собирается получить такую же профессию, как у вас?

- Я хотела бы сказать, что акушерство - это постоянный стресс. Необходимо хорошо подумать и выдержать 10-летнюю учебу, повышение квалификации каждые пять лет, постоянное самообразование, быть стрессоустойчивым, физически выносливым, обладать чувством такта и умением сопереживать.

Фото из личного архива героини