Глава региона отметил, что к новой курортной зоне уже проведены линии электропередач. Активно ведутся и другие работы.

"Проведение инженерно-коммуникационных сетей, а также автомобильной дороги до озера Балхаш - это очень бородатый вопрос. За последние 10 лет мы все говорим о развитии туризма. Кроме камыша или незаконно построенных хибар, маленьких домов, там ничего нет. Мы туда подвели со станции Лепсы, это 18 километров от Балхаша, линии электропередач, ведём туда пресную воду. Дорогу, последние 10 километров, к началу следующего сезона завершим", - сказал Бейбит Исабаев.

По словам акима, в новой курортно-рекреационной зоне будут созданы все условия для отдыхающих.