- Безопасность, экология и сотрудничество: главные вопросы первого межпарламентского форума Центральной Азии 15:26 55
- В 2,5 раза увеличат посевные площади под сахарную свёклу к 2024 году в Казахстане — МСХ 14:38 219
- Стало известно, в каком городе Казахстана самое дешёвое вторичное жильё 14:24 219
- "Не хотели оставаться в стороне" - 400 килограммов гумпомощи для Турции собрали за сутки астанчане 14:12 355
- Полицейские расследуют двойное убийство в Акмолинской области 13:56 371
- Чиновника от фармконтроля задержали за взятки в Алматинской области 13:48 256
- Казахстан и Узбекистан будут обмениваться заключёнными 13:35 400
- В МИОР напомнили журналистам о правилах работы на выборах 13:16 314
- В Алматы появились новые тектонические разломы - Досаев о проведении сейсмоаудита 13:16 1548
- Пять приграничных хабов построят в Казахстане к 2026 году 13:02 345
- Новую станцию метро в Алматы начнут строить в 2024 году 12:48 1077
- Токаев поручил правительству направить гуманитарную помощь Сирии 12:45 332
- Пятый месяц растут цены на квартиры в новостройках Казахстана 12:35 369
- Рекордную выручку от экспорта золота получил Казахстан в 2022 году 12:21 388
- Казахстанские спасатели достали троих выживших из-под завалов в Турции 12:15 590
- 400 таблеток трамадола изъяли у сельчанина в Туркестанской области 11:53 472
- Первый городской многоярусный паркинг строят в Алматы 11:51 523
- Находящегося в розыске владельца "БИПЭК Авто Казахстан" Балушкина вызвали на допрос 11:42 617
- Четыре иностранца незаконно попали в Казахстан 11:24 391
- Застройщик в Алматы вернёт городу улицу, перекрытую из-за строительства ЖК 11:15 500
- Распродавать овощи из запасов начнут в Казахстане 11:10 400
- Рубль в четверг упал к тенге, обновив минимум за последние девять месяцев 10:58 442
- Бекзат Жусупов стал председателем правления АО "Qazcontent" 10:56 403
- Казахстан и Франция договорились о помощи по уголовным делам 10:49 415
- Молодёжные трудовые отряды появятся в Казахстане 10:44 383
- 42 казахстанца вернулись из Турции на борту МЧС 10:14 414
- В Минтруда посчитали фрилансеров в Казахстане 09:27 382
- Из Беларуси экстрадирован казахстанец, подозреваемый в участии в массовых беспорядках 09:18 465
- Заразившихся COVID-19 за сутки стало больше в Казахстане 09:07 452
- Теплоснабжение в Экибастузе не смогут наладить до конца отопительного сезона 08:34 455
- Сенсацией завершился матч лучшего теннисиста Казахстана на старте турнира в Монпелье 07:59 605
- Снегопад накрыл Атырау 07:30 601
- В двух областях Казахстана закрыли трассы из-за непогоды 06:03 528
- Жители Узынагаша обкладывают дома мешками с землей из-за подтоплений 05:44 682
- 22-летний полицейский погиб в жутком ДТП в Алматинской области 04:11 1415
- Геннадий Головкин определился, будет ли он продолжать карьеру 03:20 706
- Эвакуированные из Турции казахстанцы рассказали, как пережили землетрясение 02:56 721
- В работе WhatsApp произошел сбой 01:38 553
- Двое казахстанцев остаются под завалами в Турции 00:08 1620
- Пожар на подстанции оставил без электричества и воды 30 тысяч жителей Актюбинской области 08.02.2023 624
- Таксист в Астане с помощью Антикора добился разрешения ездить по автобусной полосе 08.02.2023 18791
- Дефицит газа в Уральске: как в Минэнерго обещают решить проблему 08.02.2023 548
- Казахстанцы в Турции: как наши соотечественники помогают пострадавшим от землетрясения 08.02.2023 987
- Какой будет погода в Казахстане до 10 февраля 08.02.2023 798
- Подробности о состоянии найденной в Турции казахстанки сообщили в МИД 08.02.2023 1036
- Золото и электронные сигареты пытались незаконно ввезти в Казахстан 08.02.2023 670
- Группу вымогателей задержали в ЗКО 08.02.2023 736
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 639
- Одну из казахстанок нашли живой под завалами в Турции 08.02.2023 1259
- Казахстанский дизайнер обуви представит коллекцию на выставке в Милане 08.02.2023 840
- Второй борт со спасателями из Казахстана приземлился в Турции 08.02.2023 658
- Как стать наблюдателем на выборах, рассказала эксперт 08.02.2023 721
- Кызылординские бизнесмены отправят юрту пострадавшим от землетрясения в Турции 08.02.2023 700
- "Это мой второй дом" - россиянка о жизни в Казахстане 08.02.2023 713
- "Казгидромет" будет сообщать об угрозах наводнения заранее 08.02.2023 768
- 75-летнюю бабушку ограбили в подъезде в Астане 08.02.2023 996
- Как одомашнить краснокнижного сайгака. Мнения экспертов 08.02.2023 822
- 90 тысяч долларов уже собрали казахстанцы в помощь народу Турции 08.02.2023 603
- Доля валютных активов ЕНПФ снизилась в Казахстане 08.02.2023 568
- График работы спецЦОНов вновь изменят в Казахстане 08.02.2023 799
- Казахстанские дети смогут обращаться в ООН с жалобами о нарушении их прав 08.02.2023 1055
- Четверо казахстанцев пропали в Турции 08.02.2023 709
- Волонтёры начали сбор помощи пострадавшим в Турции. Куда обращаться 08.02.2023 1071
- В Казахстане вводится запрет на экспорт бензина и дизтоплива 08.02.2023 977
- От казахстанских туристов не поступало обращений об отмене путёвок в Турцию 08.02.2023 584
- Сотрудничество и безопасность: что будут обсуждать на первом межпарламентском форуме Центральной Азии 08.02.2023 668
- МОК объявил конкурс на лучший дизайн медалей для юношеских Олимпийских игр в Канвондо 08.02.2023 520
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 613
- Партия "Ауыл" подала документы претендентов на кресла депутатов мажилиса в ЦИК 08.02.2023 664
- Казахстанские спасатели в Турции достали из-под завалов женщину 08.02.2023 635
- Бесплатные курсы казахского языка организовали в столице 08.02.2023 744
- Студенты из Казахстана смогут обучатся в Эстонской морской академии 08.02.2023 607
- МИОР учтёт замечания журналистов по закону "О масс-медиа" РК 08.02.2023 842
- Будут ли в Казахстане снижать пенсионный возраст женщин за рождение детей 08.02.2023 941
- Второй эшелон казахстанских спасателей вылетел в Турцию 08.02.2023 573
- МИД РК запустил горячую линию для помощи казахстанцам в Турции 08.02.2023 662
- В Актау полиция устроила погоню за 13-летним подростком, находившимся за рулём внедорожника 08.02.2023 595
- Respublica и Amanat сдали свои документы в ЦИК 08.02.2023 584
- Логистический центр за 100 млн долларов планирует построить Wildberries в Алматы 08.02.2023 631
- Электростанция загорелась в Актюбинской области 08.02.2023 540
"Не хотели оставаться в стороне" - 400 килограммов гумпомощи для Турции собрали за сутки астанчане
Казахстанцы активно приносят в пункты приёма помощи всё необходимое для пострадавших от землетрясения.
Накануне в столице открылся ещё один пункт сбора гуманитарной помощи для пострадавших при землетрясении в Турции. За сутки неравнодушным астанчанам удалось собрать порядка 400 килограммов тёплых вещей, палаток и средств личной гигиены. О том, как проходит волонтёрская кампания, читайте в фоторепортаже корреспондента BaigeNews.kz.
"В связи с ситуацией, произошедшей в Турецкой Республике, накануне мы объявили сбор при поддержке министерства информации и общественного развития. С момента начала сбора прошли ровно сутки. За это короткое время было собрано немалое количество гуманитарной помощи, много людей отзываются и приносят самое необходимое. В столице сейчас работают две точки сбора помощи: в самом посольстве Турции и у нас, в офисе Национальной волонтёрской сети. Также сбор был открыт нашими волонтёрами во всех областных центрах и городах республиканского значения. Все адреса мы указали на наших официальных страницах в социальных сетях", - рассказал региональный менеджер республиканского Фронт-офиса волонтёров "Birgemiz" Дархан Султан.
Второй формат сбора, который проводит фронт-офис волонтёров – это материальная помощь, денежные переводы от юридических и физических лиц. Для юридических лиц был открыт счёт в одном из казахстанских банков, физические лица могут сделать онлайн-перевод через банковское приложение в разделе "Благотворительность".
"Хочется отметить, что жители Астаны приносят много тёплых вещей (куртки, пальто, кофты, обувь). Многие из вещей новые и доставлены к нам прямиком из магазина. Конечно, есть и подержанная одежда, но она находится в очень хорошем состоянии. В качестве помощи мы также принимаем пледы, одеяла, средства личной гигиены, подгузники и палатки. Последнее особенно важно, поскольку большинство пострадавших остались без жилья, им приходится жить на улице в палатках. Все собранные вещи через неделю мы передадим турецкому посольству, и уже оно будет заниматься логистическими вопросами дальше", - добавил менеджер фронт-офиса.
Сколько дней будет длится благотворительная кампания сказать пока трудно. Как отмечают сами представители Национальной волонтёрской сети, сбор может длиться неделями. Всё будет зависеть от обстановки в Турции.
"Кто будет встречать посылку с гумпомощью из Казахстана мы пока сказать не можем. Вопрос находится на стадии обсуждения. Но, по нашим данным, казахстанские волонтёры вместе с иностранными гражданами, которые сейчас проживают в Турции, уже подключились к сортировке вещей, которые прибыли туда в данный момент", -отметил спикер.
Ранее представители республиканского Фронт-офиса волонтёров "Birgemiz" уже участвовали в масштабных сборах гуманитарной помощи для жителей Костанайской области, пострадавших осенью прошлого года от сильных пожаров. Только из Астаны выехало порядка 7-8 газелей с гуманитарной помощью.
"Любой желающий может стать нашим волонтёром, для этого нужно зайти на сайт qazvolunteer.kz и заполнить заявку. Кроме того, в социальных сетях мы также публикуем объявления и создаём чаты в мессенджерах, чтобы на связи со всеми волонтёрами по всему Казахстану, и в случае необходимости, обращаться за помощью", - заключил Дархан Султан.
Предприниматель Нурлан Шагманов является одним из неравнодушных казахстанцев, оказавших посильную помощь турецкому народу. Уже с утра он пришёл в пункт приёма гумпомощи, чтобы передать пострадавшим новые вещи.
"Я занимаюсь продажей товаров, которые как раз могут помочь гражданам Турции. Сюда я привёз обувь разных размеров, опознавательные дождевики, одежду. В дальнейшем планирую агитировать друзей и знакомых, чтобы также приняли участие в данной благотворительной акции, возможно кто-то из предпринимателей также сможет поделиться своим товаром, необходимым для выживания жителям пострадавших районов", - подчеркнул мужчина.
По словам предпринимателя, о сборе гуманитарной помощи он узнал из социальных сетей и тут же связался с Национальной волонтёрской сетью при координации министерства информации и общественного развития РК. Ранее мужчина уже принимал участие в помощи вместе с общественным Фондом "Birgemiz" и ежемесячно анонимно перечисляет денежные средства на счёт Благотворительного Общественного Фонда "ДАР" в Астане для помощи детям сиротам, детям инвалидам и детям из малообеспеченных семей.
"Как только я узнал, что происходит с людьми в Турции, сразу захотел помочь. Все мы понимаем, что это очень страшное происшествие и его последствия будут устраняться ещё очень долгое время, поэтому нам всем нужно, по возможности, объединить свои усилия, чтобы ускорить этот момент. Просто по-человечески я очень сопереживаю всем тем, кто пострадал там или потерял близких, поэтому не хотелось оставаться в стороне", - резюмировал астанчанин.
-
Trend news
- Двое казахстанцев остаются под завалами в Турции 00:08 1616
- Таксист в Астане с помощью Антикора добился разрешения ездить по автобусной полосе 08.02.2023 18645
- Будут ли в Казахстане снижать пенсионный возраст женщин за рождение детей 08.02.2023 940
- Не считаю программу унизительной - в ФРП ответили на критику программы льготного автокредитования 07.02.2023 1131
- Семь миллионов тенге забыл в поезде житель Астаны 06.02.2023 3410
- Лидер Respublica о спонсорах партии, отсутствии политического опыта и Бейбите Алибекове 06.02.2023 912
- От безысходности и боли: казахстанская дзюдоистка объяснила, зачем покусала соперницу 05.02.2023 1896
- Димаш Кудайберген стал крёстным папой 05.02.2023 1652
- "Не могу удержаться от бешбармака" — Светлана Лобода о казахской кухне и казахских мужчинах 05.02.2023 14325
- "Твоё имя будут топтать": Иманбека захейтили за рекламу кроссовок 04.02.2023 3830
- Врачи детской больницы в Кокшетау попросили облздрав о проверке 04.02.2023 28853
- Дело вайнеров Туребаева и Шерниязова: потерпевшие рассказали, как вложили миллионы в финпирамиду 02.02.2023 1896
- Земли Болата Назарбаева вернули государству 01.02.2023 2439
- В Алматы мужчина застрелил из ружья свою супругу, а затем покончил с собой 01.02.2023 2455
- Хлеб по 540 тенге за булку продают в Алматы 31.01.2023 70863
- Во все тяжкие: украинцы организовали под Алматы крупную нарколабораторию 31.01.2023 21003
- В Алматинской области похитили и изнасиловали девушку 29.01.2023 22620
- "Долги принято возвращать": завершивший карьеру боец "Казах" захотел реванша 29.01.2023 2383
- Появилось видео смертельного наезда снегохода на толпу в Актобе 29.01.2023 5264
- Димаш Кудайберген рассказал, что думает о войне 29.01.2023 7540
- Американец выучил казахский благодаря песням Ninety One 29.01.2023 2270
- Иностранец попросил вызволить его из рабства, куда его продали полицейские 28.01.2023 2684
- Подросток на снегоходе наехал на группу людей в Актобе 28.01.2023 2311
- Димаш Кудайберген и Митхун Чакроборти зажгли на открытии кинофестиваля в Индии 28.01.2023 250867
- Пьяного жителя Шымкента сняли с рейса за скандал в самолёте 28.01.2023 2004
- В полиции прокомментировали информацию о "нападении педофила" в Таразе 28.01.2023 2120
- Подполковник отсудил у департамента полиции Шымкента 1,6 миллиона тенге 26.01.2023 3397
- Казахстанка пожаловалась на пытки со стороны сотрудников КНБ 26.01.2023 2996
- Против жителя Байконура возбудили дело о дискредитации вооруженных сил России 26.01.2023 2389
- "Сделал прибыльный бизнес": начальника колонии уволили в Алматинской области 26.01.2023 2417
- "Самрук-Казына" начал увольнять иностранцев с руководящих постов и назначать на их место казахстанцев 26.01.2023 4008
- Из гимнастики в биатлон: Макшаева о карьерных поворотах, неудачах в спорте и красоте 25.01.2023 3507
- В Таразе две акушерки продали младенца за 1,5 миллиона тенге 25.01.2023 4085
- Обыски прошли на рабочем месте и в квартирах туркестанских чиновников 24.01.2023 2455
- Мужчина не смог угнать автомобиль и ранил себя ножом несколько раз 24.01.2023 2464
- В Минобороны заявили, что не имеют отношения к суициду срочника в Жамбылской области 24.01.2023 3052
- Темпы обмеления Каспия показал казахстанский блогер 23.01.2023 2553
- Димаш Кудайберген встретил год кролика на китайском ТВ 22.01.2023 3199
- В семье алматинского пожарного родилась тройня 21.01.2023 2586
- Ролик с улыбающимися после тушения огня пожарными восхитил соцсети 20.01.2023 2793
- У мажилисмена, поддержавшего вторжение России в Украину, забрали депутатский мандат 20.01.2023 4539
- Казахстанку насмерть сбили в Италии 19.01.2023 2962
- Воспитатели издевались над особенными детьми - полиция завела уголовное дело 19.01.2023 2892
- Российский рэпер извинился перед жителями Казахстана 18.01.2023 14009
- Услуги образования подорожали на 15% за год в Казахстане 18.01.2023 2653
- Солдат погиб при прыжке с парашютом близ Астаны 18.01.2023 3148
- Двое детей покончили жизнь самоубийством в Алматинской области 17.01.2023 6667
- Тракториста признали виновным в лесном пожаре в Костанайской области 16.01.2023 3140
- На западе Казахстана работники нефтегазовой компании вышли на забастовку 16.01.2023 3688
- Перепутали Кыргызстан и Казахстан: организаторы конкурса "Мисс Вселенная" принесли извинения 16.01.2023 4169
- Молодого мужчину изнасиловали в Алматы - полиция задержала подозреваемых 16.01.2023 10348
- Полицейские устроили массовую продажу списанного оружия и боеприпасов - КНБ РК 16.01.2023 3463
- Похищенного двухлетнего ребёнка вернули домой полицейские в Каратау 15.01.2023 16940
- Видео драки студенток в Алматы прокомментировали в полиции 15.01.2023 4342
- Задержаны подозреваемые в поджоге авто журналистки Динары Егеубаевой 15.01.2023 3584
- Казахстанка не передумала судиться с Павлом Волей 14.01.2023 133446
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана поделилась мотивирующим видео 14.01.2023 3461
- В Минэнерго опровергли причастность своих сотрудников к инциденту с поцелуем в лифте 14.01.2023 41284
- В Актау двое мужчин похитили несовершеннолетнюю девушку, затащив в автомобиль 13.01.2023 7234
- Статус Елбасы: каких прав лишился и какие сохранил Нурсултан Назарбаев 13.01.2023 6790
- Назарбаев по-прежнему неприкосновенен — министр юстиции 13.01.2023 6859
- Тяжелоатлет Илья Ильин женился. Кто его избранница 13.01.2023 17694
- "Моё уголовное дело затрагивает интересы высокопоставленных людей" - журналист Козачков обратился к президенту РК 12.01.2023 7318
- В Туркестане двое мужчин жестоко изнасиловали девушку и снимали всё на камеру 12.01.2023 21220
- "Богатые наследники идут на разные поступки" — сенатор призвал урегулировать вопрос переименования улиц 12.01.2023 10588
- Штрафы за нарушение ПДД в 2023 году выросли 11.01.2023 3745
- Взрыв произошёл в котельной в Талдыкоргане 11.01.2023 4259
- "Польза от фастфуда незначительная" - Смаилов прокомментировал уход McDonald’s из Казахстана 11.01.2023 3667
- Захарова призвала МИД РК прокомментировать установку "юрты несокрушимости" в Буче 11.01.2023 4158
- Закон "О первом президенте РК - Елбасы" утратил силу 11.01.2023 27553
- ЧП в многоэтажке Караганды: версия о взрыве газа не подтвердилась 11.01.2023 9343
- Сотрудники КНБ задержали замглавы отдела полиции в Мангистауской области 10.01.2023 3462
- Драка сыновей олигархов в караоке: расследование начали в полиции Алматы 09.01.2023 6481
- Полицейские Казыгуртского РОП вступились за уволенного шефа 09.01.2023 3759
- Трое парней и девушка найдены мёртвыми в автомобиле в ЗКО 08.01.2023 4264
- Убитые, раненые, захват больницы: очевидец Кантара поделился воспоминаниями 08.01.2023 11033
- Лжесотрудника Антикора задержали в Алматы 08.01.2023 10599
- Жестокое убийство произошло в Шымкенте в рождественскую ночь 07.01.2023 9704
- Задержан подозреваемый по делу о нападении на экоактивиста в Рудном 07.01.2023 5728
- Совалась с балкона пятого этажа: полицейские спасли девушку в Аркалыке 07.01.2023 5955
-
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 638
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 611
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 1013
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 1021
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 1006
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 1206
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 996
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 1211
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 1188
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 1105
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 1198
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 1165
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 1337
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 1410
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 1469
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 1536
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 1369
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 1887
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 1501
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 1475
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 1500
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 1357
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 1416
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 1420
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 1708
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 1351
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 1515
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 1501
- Токаев: Столица страдает от дефицита теплоэнергии 31.01.2023 1523
- Население Астаны может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году - Токаев 31.01.2023 1654
- Токаев проведёт совещание по вопросам развития Астаны 31.01.2023 1739
- Ильяс Оспанов стал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК 30.01.2023 1720
- Назначен вице-министр информации и общественного развития РК 30.01.2023 1814
- Премьер раскритиковал областные акиматы, отстающие в привлечении инвестиций 30.01.2023 1634
- Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ в Акорде 27.01.2023 2119
- Токаев подписал указ о создании Национального совета по науке и технологиям 26.01.2023 2046
- Токаев провёл заседание Совета безопасности РК 25.01.2023 2974
- Как прошёл новый раунд диалога по правам человека между Казахстаном и США 25.01.2023 2186
- Токаеву представили Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане 24.01.2023 2094
- Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией об изделиях из драгметаллов 23.01.2023 2924
- Назначен глава судебной администрации РК 23.01.2023 2211
- Вице-министра сельского хозяйства РК освободили от должности 20.01.2023 2758
- Токаев провёл телефонные переговоры с Путиным 20.01.2023 2423
- Три теракта предотвратили за год в Казахстане 19.01.2023 2645
- Как будет развиваться "Казпочта", рассказали президенту РК 19.01.2023 2807
- Правительство готово оказать вам любую поддержку - Токаев инвесторам из ОАЭ 17.01.2023 2758
- Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области 17.01.2023 2749
- Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан 17.01.2023 2669
- Токаев оставил запись в книге почётных гостей ОАЭ 17.01.2023 2517
- Прибытие Токаева в ОАЭ отметили артиллерийским залпом 17.01.2023 2734
- Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии - Токаев 16.01.2023 2826
- Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции – Токаев 16.01.2023 2825
- Ерлан Карин вручил госстипендии в области культуры 16.01.2023 2842
- Президент Казахстана вручил три миллиона долларов школе из Колумбии 16.01.2023 3019
- Токаев принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" 16.01.2023 2911
- МИД Казахстана сделал заявление о теракте в Кабуле 12.01.2023 3233
- Модернизация онкослужбы, нацпроекты и дефицит кадров - развитие медицины в Казахстане обсудили на коллегии Минздрава 12.01.2023 3345
- Отчёт об итогах социально-экономического развития Казахстана представили Токаеву 12.01.2023 3153
- Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите "Голос глобального Юга" 12.01.2023 3183
- Регулирование цен на бензин и дизель сделали бессрочным в Казахстане 12.01.2023 3397
- В 2022 году инвестиции в основной капитал составили 15 трлн тенге — Миннацэкономики 12.01.2023 3238
- Президент назначил нового вице-министра иностранных дел 11.01.2023 3483
- Токаев назначил послов Казахстана в Испании, ЮАР и Норвегии 11.01.2023 3335
- Привлечь 24 млрд долларов инвестиций и снизить инфляцию — перед правительством поставили задачу на 2023 год 11.01.2023 3256
- Елнур Бейсенбаев досрочно сложил с себя полномочия депутата мажилиса 11.01.2023 3433
- ВВП Казахстана вырос на 3,1 процента 11.01.2023 3527
- Снизить "вымывание" ГСМ из Казахстана поручил Смаилов 07.01.2023 5930
- Назначен новый управляющий МФЦА 06.01.2023 4082
- Конституционный суд станет олицетворением Справедливого Казахстана - Токаев 04.01.2023 4890
- В Казахстане назначен новый министр культуры и спорта 04.01.2023 5867
- Галымжан Койшыбаев назначен заместителем премьер-министра – руководителем аппарата правительства 04.01.2023 5572
- Изменения внесут в комплексный план приватизации на 2021-2025 годы в РК 30.12.2022 5584
- Президент посетил Национальный научный центр материнства и детства 30.12.2022 5445
- Сенат назначил судей Конституционного Суда 29.12.2022 4929
- Токаев подписал несколько законов, касающихся ликвидации ЧС и защиты инвестиций 28.12.2022 7081
- Президенты Казахстана и Узбекистана сделали совместное заявление 22.12.2022 6505
- Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвящённую Абаю 22.12.2022 8096
- Строительство совместных объектов запустили Токаев и Мирзиёев 22.12.2022 8251
- Токаев и Мирзиёев договорились о создании Высшего Межгосударственного Совета 22.12.2022 8183
- Токаев посадил дерево у резиденции президента Узбекистана 21.12.2022 6606