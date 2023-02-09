"Не хотели оставаться в стороне" - 400 килограммов гумпомощи для Турции собрали за сутки астанчане

Фото: BaigeNews.kz/Артем Чурсинов

Казахстанцы активно приносят в пункты приёма помощи всё необходимое для пострадавших от землетрясения.

Накануне в столице открылся ещё один пункт сбора гуманитарной помощи для пострадавших при землетрясении в Турции. За сутки неравнодушным астанчанам удалось собрать порядка 400 килограммов тёплых вещей, палаток и средств личной гигиены. О том, как проходит волонтёрская кампания, читайте в фоторепортаже корреспондента BaigeNews.kz.

"В связи с ситуацией, произошедшей в Турецкой Республике, накануне мы объявили сбор при поддержке министерства информации и общественного развития. С момента начала сбора прошли ровно сутки. За это короткое время было собрано немалое количество гуманитарной помощи, много людей отзываются и приносят самое необходимое. В столице сейчас работают две точки сбора помощи: в самом посольстве Турции и у нас, в офисе Национальной волонтёрской сети. Также сбор был открыт нашими волонтёрами во всех областных центрах и городах республиканского значения. Все адреса мы указали на наших официальных страницах в социальных сетях", - рассказал региональный менеджер республиканского Фронт-офиса волонтёров "Birgemiz" Дархан Султан.

Второй формат сбора, который проводит фронт-офис волонтёров – это материальная помощь, денежные переводы от юридических и физических лиц. Для юридических лиц был открыт счёт в одном из казахстанских банков, физические лица могут сделать онлайн-перевод через банковское приложение в разделе "Благотворительность".

"Хочется отметить, что жители Астаны приносят много тёплых вещей (куртки, пальто, кофты, обувь). Многие из вещей новые и доставлены к нам прямиком из магазина. Конечно, есть и подержанная одежда, но она находится в очень хорошем состоянии. В качестве помощи мы также принимаем пледы, одеяла, средства личной гигиены, подгузники и палатки. Последнее особенно важно, поскольку большинство пострадавших остались без жилья, им приходится жить на улице в палатках. Все собранные вещи через неделю мы передадим турецкому посольству, и уже оно будет заниматься логистическими вопросами дальше", - добавил менеджер фронт-офиса.

Сколько дней будет длится благотворительная кампания сказать пока трудно. Как отмечают сами представители Национальной волонтёрской сети, сбор может длиться неделями. Всё будет зависеть от обстановки в Турции.

"Кто будет встречать посылку с гумпомощью из Казахстана мы пока сказать не можем. Вопрос находится на стадии обсуждения. Но, по нашим данным, казахстанские волонтёры вместе с иностранными гражданами, которые сейчас проживают в Турции, уже подключились к сортировке вещей, которые прибыли туда в данный момент", -отметил спикер.

Ранее представители республиканского Фронт-офиса волонтёров "Birgemiz" уже участвовали в масштабных сборах гуманитарной помощи для жителей Костанайской области, пострадавших осенью прошлого года от сильных пожаров. Только из Астаны выехало порядка 7-8 газелей с гуманитарной помощью.

"Любой желающий может стать нашим волонтёром, для этого нужно зайти на сайт qazvolunteer.kz и заполнить заявку. Кроме того, в социальных сетях мы также публикуем объявления и создаём чаты в мессенджерах, чтобы на связи со всеми волонтёрами по всему Казахстану, и в случае необходимости, обращаться за помощью", - заключил Дархан Султан.

Предприниматель Нурлан Шагманов является одним из неравнодушных казахстанцев, оказавших посильную помощь турецкому народу. Уже с утра он пришёл в пункт приёма гумпомощи, чтобы передать пострадавшим новые вещи.

"Я занимаюсь продажей товаров, которые как раз могут помочь гражданам Турции. Сюда я привёз обувь разных размеров, опознавательные дождевики, одежду. В дальнейшем планирую агитировать друзей и знакомых, чтобы также приняли участие в данной благотворительной акции, возможно кто-то из предпринимателей также сможет поделиться своим товаром, необходимым для выживания жителям пострадавших районов", - подчеркнул мужчина.

По словам предпринимателя, о сборе гуманитарной помощи он узнал из социальных сетей и тут же связался с Национальной волонтёрской сетью при координации министерства информации и общественного развития РК. Ранее мужчина уже принимал участие в помощи вместе с общественным Фондом "Birgemiz" и ежемесячно анонимно перечисляет денежные средства на счёт Благотворительного Общественного Фонда "ДАР" в Астане для помощи детям сиротам, детям инвалидам и детям из малообеспеченных семей.