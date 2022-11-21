Не хотел быть героем, просто хотел помочь - алматинец о спасении дедушки от пожара

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20-го ноября в 5:20 утра пожарные ДЧС Алматы выехали на сообщение о возгорании в квартире жилого комплекса "Шугыла Сити", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство. На первом этаже девятиэтажного жилого дома горела квартира. При этом жильцам верхних этажей угрожало сильное задымление. Прибывшие на место спасатели эвакуировали оставшихся в квартирах жильцов и потушили пожар в 5:47.

Еркебулан Жанахметов, 30-летний житель дома, рискуя жизнью, спас пожилого мужчину, который после операции до приезда пожарных не мог передвигаться самостоятельно. По словам мужчины, он услышал голос, зовущий на помощь из горящей квартиры.

Фото ДЧС г. Алматы

"Утром мне не спалось, я открыл окно, в этот момент заметил огонь, исходящий из соседнего корпуса дома, и побежал туда помогать людям. Сначала я закрыл газовый кран. Сосед или просто свидетель открыл нараспашку входную дверь. Из задымленного подъезда я услышал чей-то слабый голос о помощи. Я вышел - предложил свидетелям пройти со мной, но никто не осмелился. В подъезде дышать было невозможно - опасно. Я несколько раз пытался проникнуть внутрь, и, закрыв нос кепкой, вытащил мужчину из горящей квартиры в безопасное место.

Я не ставил перед собой цели стать героем, я просто хотел помочь", — говорит Еркебулан Жанахметов.

В настоящее время спасённый 72-летний мужчина находится под наблюдением врачей БСМП. Опасности для жизни и здоровья, по словам медиков, нет.

Руководство ДЧС Алматы внесло предложение в Министерство по ЧС о награждении молодого спасателя. Известно, что он женат, есть 5-летняя дочь, по его словам, он не работает.