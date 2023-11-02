Не годен: больше половины призывников из ЗКО не пойдут на службу в армию

В ряды вооружённых сил Казахстана из ЗКО призвали 366 человек. Тогда как наряд на осенний призыв в области составляет 660 человек. Об этом сообщил начальник департамента по делам обороны региона Жаксылык Айтбаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Мой Город.

Больше половины призывников оказались непригодными для воинской службы в армии.

Изначально для службы требовалось 293 новобранца во внутренние войска, 100 человек — в пограничные, в МЧС — 30 юношей, в Национальную гвардию — 230. Ещё семь человек требовались в службу государственной охраны. Однако на данный момент служить в ряды вооружённых сил отправились всего 366 человек.

По словам главы департамента, многие районы ЗКО не направляют на службу людей в необходимом количестве. Исключением стали район Байтерек, а также Таскалинский, Каратобинский и Сырымский районы. Аким ЗКО Нариман Турегалиев отметил, что комплектование вооружённых сил является важным вопросом.

"Юноши должны отдавать долг Родине, семье и родному краю. Нужно разговаривать с ними, с их родителями", — отметил глава региона.

Заместитель акима области Бакытжан Нарымбетов подчеркнул, что ежегодно план по комплектованию выполняют Жангалинский, Казталовский и Теректинские районы. А самое интересное, что председателями призывных комиссий в этих районов являются женщины.

Он также отметил, что отслужившие юноши в дальнейшем смогут бесплатно обучаться в двух вузах ЗКО. А во время службы им предоставят отсрочку от выплаты действующих кредитов.