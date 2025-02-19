В Казахстане могут освободить более 2000 осужденных женщин. Об этом заявила депутат Мажилиса Каракат Абден, отметив, что работа в этом направлении ведется, и главное в ней - не экономия, а возможность для матерей воссоединиться с детьми, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"Министерство внутренних дел, как и уполномоченный орган, сделало полный анализ, и по их расчетам это более 2000 женщин", - сказала в кулуарах мажилиса Каракат Абден.

Однако депутат подчеркнула, что освобождение будет касаться исключительно осужденных за ненасильственные преступления. В приоритетном порядке рассматриваются беременные женщины, многодетные матери, женщины старше 60 лет, а также те, у кого дома остались малолетние дети.

Вопрос об амнистии вызвал опасения у министра внутренних дел Ержана Саденова, который отметил, что такой шаг может привести к протестным настроениям среди потерпевших. Абден согласилась, что этот аспект требует тщательного анализа, особенно в случае женщин, осужденных за финансовые преступления, такие как мошенничество.

В обществе также звучат мнения о дискриминации мужчин при принятии подобной меры. Депутат признала, что вопрос гендерного равенства важен, и МВД предлагает включить в список на амнистию также мужчин-инвалидов 1, 2 и 3 групп. Однако основная цель данной инициативы - защита прав детей и сохранение института семьи, а не установление абсолютного равенства в рамках амнистии.

Абден подчеркнула, что окончательное решение останется за уполномоченными органами. Депутаты лишь инициируют обсуждение, а специалисты должны детально проработать законодательные механизмы и критерии отбора.

Ранее в Казахстане уже проводились амнистии, приуроченные к государственным датам и значимым событиям, однако на этот раз инициатива обусловлена социальной необходимостью.