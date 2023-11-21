Не доступны 22 вида госуслуг - Смаилов раскритиковал работу Минцифры

На заседании правительства премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поручил главе МЦРИАП Багдату Мусину разобраться с жалобами казахстанцев на сферу онлайн-услуг, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

“Несмотря на высокие рейтинги и достижения, есть факторы, на которые необходимо обратить особое внимание. Так, на портале "Электронного правительства" до сих пор недоступны 22 вида государственных услуг. Среди них такие как признание документов об образовании, назначение жилищной помощи, продление срока аренды земельного участка”, - сказал Смаилов.

Также премьер-министр отметил, что люди жалуются на некорректные данные.

“Только за 10 месяцев 2023 года поступило более 56 тысяч заявок на корректировку сведений. Это говорит о недостаточно качественной работе при интеграции различных баз и оцифровке сведений”, - добавил Смаилов.

Глава правительства также отметил, что у посетителей ЦОНов вызывают недовольство большие очереди и отсутствие комфортных условий в помещениях. Граждане с особыми потребностями не могут попасть в некоторые здания ЦОНов из-за отсутствия специальных пандусов и подъёмников. Крайне сложно дозвониться в Единый контакт-центр.

“В целом перечисленные примеры снижают положительный эффект от большой проводимой работы. Поэтому надо чутко реагировать на жалобы и рекомендации граждан, оперативно принимать меры”, - сказал Смаилов

Премьер-министр поручил главе Минцифры до конца марта 2024 года автоматизировать оставшиеся виды государственных услуг, которые были заявлены как электронные. Также было поручено регулярно проверять фактическую работоспособность каждой госуслуги.