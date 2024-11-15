Не допустить обвала цен на собранный урожай поручил Глава государства

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на Первом форуме работников сельского хозяйства, поручил правительству организовать через Продкорпорацию закуп зерна у фермеров в объёмах, достаточных для удержания приемлемых цен на рынке, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Урожайность зерновых культур в этом году составила 16 центнеров с гектара, что существенно выше средних многолетних значений. С некоторых полей убрано 40 и более центнеров с гектара при достаточно высоком качестве и уровне клейковины (32%). Это стало возможным благодаря применению современных агротехнологий, использованию высококачественных семян, удобрений и пестицидов, а также обновлению сельхозтехники.

"Теперь стоит задача сохранить собранный урожай и не допустить обвала цен на него. Поручаю Правительству организовать через Продкорпорацию закуп зерна у фермеров в объемах, достаточных для удержания приемлемых цен на рынке. В целях высвобождения мощностей хранения в зерносеющих регионах министерствам сельского хозяйства и транспорта следует оперативно обеспечить перемещение зерна в другие области. Здесь необходима слаженная работа акимов регионов", - сказал президент.

Отметим, в Послании Касым-Жомарт Токаев уже говорил о необходимости привлечения в отрасль частных инвестиций.