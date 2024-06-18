Не допускать купание детей в фонтанах поручил премьер-министр Казахстана
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Глава Правительства Олжас Бектенов поручил обеспечить безопасность оросительных каналов, арыков и городских фонтанов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.
В рамках профилактических мероприятий по созданию условий для купального сезона внимание региональных властей должно быть уделено обеспечению безопасности фонтанов и оросительных каналов. Несчастные случаи в связи с падением несовершеннолетних в арыки или купанием в запрещенных местах, в том числе фонтанах, фиксируются ежегодно.
"В прошлом году в Павлодарской области купавшегося в фонтане ребенка ударило током. Разумеется, купание в фонтанах запрещено. Об этом постоянно напоминают санитарные врачи. Однако дети все равно идут купаться в фонтаны. Это мы видим и в Астане, и Алматы, в других городах.
Всем акиматам необходимо провести проверку безопасной работы фонтанов, а также усилить контроль и не допускать там купание детей", – подчеркнул Олжас Бектенов.
В отношении инженерных сооружений Глава Правительства поручил акиматам решить вопрос обеспечения безопасности на каналах и арыках путем установки ограждений.
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