Не допускать купание детей в фонтанах поручил премьер-министр Казахстана

Глава Правительства Олжас Бектенов поручил обеспечить безопасность оросительных каналов, арыков и городских фонтанов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

В рамках профилактических мероприятий по созданию условий для купального сезона внимание региональных властей должно быть уделено обеспечению безопасности фонтанов и оросительных каналов. Несчастные случаи в связи с падением несовершеннолетних в арыки или купанием в запрещенных местах, в том числе фонтанах, фиксируются ежегодно.

"В прошлом году в Павлодарской области купавшегося в фонтане ребенка ударило током. Разумеется, купание в фонтанах запрещено. Об этом постоянно напоминают санитарные врачи. Однако дети все равно идут купаться в фонтаны. Это мы видим и в Астане, и Алматы, в других городах. Всем акиматам необходимо провести проверку безопасной работы фонтанов, а также усилить контроль и не допускать там купание детей", – подчеркнул Олжас Бектенов.

В отношении инженерных сооружений Глава Правительства поручил акиматам решить вопрос обеспечения безопасности на каналах и арыках путем установки ограждений.