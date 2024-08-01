Не должно быть агрессивной рекламы - Раиса Шер о петиции против пропаганды ЛГБТ

Советник министра просвещения Раиса Шер поддержала проект решения рабочей группы против пропаганды ЛГБТ в Казахстане. Она считает, что в стране не должно быть агрессивной пропаганды такой сексуальной ориентации, передаёт BaigeNews.kz.

"Хочу сказать, что не беспочвенна петиция, поскольку это волнует наше общество. Я по натуре очень толерантный человек. Знаю, что наша страна приняла ряд международных документов, ратифицировала пакты о защите прав, соблюдении прав человека, в том числе и с нетрадиционной ориентацией. Но как гражданка Казахстана, живу здесь, родилась здесь, на тех семейных традициях воспитывалась, которые были и есть сегодня, и как мама, как бабушка, я, конечно же, за то, чтобы не было такой агрессивной пропаганды на сознание нашего подрастающего поколения", - сказала Раиса Шер.

Она отметила, что Кодекс "О браке, супружестве и семье" предполагает брак между мужчиной и женщиной.

"Мы живем в Казахстане. Это особая страна со своим менталитетом, с особой чувствительностью. Поэтому я поддерживаю проект решения нашей рабочей группы. И с уважением, конечно, отношусь ко всем людям в этой стране, но хотелось бы, чтобы все соблюдали этические нормы. Если мы говорим о детях, о будущем нашей страны. Да, мы ратифицировали эти международные документы, но здесь же речь не идёт о том, чтобы их денонсировать. Наоборот, речь идёт о соблюдении прав человека. В то же время мы должны думать о своей стране и защищать права всех людей, а не только односторонне", - добавила она.

Эксперт указала и на открытость обсуждения данной петиции.

"Открытость сегодняшнего обсуждения дорогого стоит. Наша страна демократична, это подтверждается. И от дипломатии будет зависеть то, как решится этот вопрос. Мне кажется, нужно учитывать обе стороны. Я, например, поддерживаю проект решения группы", - подчеркнула Раиса Шер.

Ранее председатель Комитета по делам молодёжи и семьи Министерства культуры и информации РК Кайрат Камбаров рассказал, какое решение может быть принято по петиции против пропаганды ЛГБТ.