Не деньги. Раскрыта реальная причина согласия "Канело" на третий бой с Головкиным

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Один из постоянных авторов сайта Boxingnews24.com Дэн Эмброуз уверен, что абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль "Канело" Альварес выбрал провести третий бой с Геннадием Головкиным по той причине, что считал этот поединок более безопасным, чем реванш с Дмитрием Биволом, которому он проиграл в мае, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Финал трилогии GGG и "Канело" завершился победой мексиканца единогласным решением судей.