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  • Не деньги. Раскрыта реальная причина согласия "Канело" на третий бой с Головкиным
sports.kz Сегодня, 08:59
758
Фото: sports.kz

Не деньги. Раскрыта реальная причина согласия "Канело" на третий бой с Головкиным

Один из постоянных авторов сайта Boxingnews24.com Дэн Эмброуз уверен, что абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль "Канело" Альварес выбрал провести третий бой с Геннадием Головкиным по той причине, что считал этот поединок более безопасным, чем реванш с Дмитрием Биволом, которому он проиграл в мае, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Финал трилогии GGG и "Канело" завершился победой мексиканца единогласным решением судей.

"Уже довольно очевидно, что "Канело" уклонился от Бивола, решив в прошлом месяце, 17 сентября, провести бой против "отработанного" 40-летнего Геннадия Головкина. Более того, "Канело" усугубил ситуацию, поставив условие для реванша с Биволом и сказав, что россиянин должен победить Хилберто "Зурдо" Рамиреса пятого ноября. Вдобавок, "Канело" открыто болеет за то, чтобы Рамирес победил Бивола. Самое интересное, что если Рамирес победит, у него не будет шансов сразиться с "Канело", потому что Альварес говорит, что не будет драться с мексиканскими бойцами", — пишется в статье.

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#спорт #бокс #Канело Альварес
Журналист
Сегодня, 08:59
758
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