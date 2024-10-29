"Не дать себе засохнуть": останется ли Казахстан без воды?

Проблему водных ресурсов в последнее время не обсуждает только ленивый. Особенно на фоне того, что в стране появилось новое ведомство, которое, согласно поставленным задачам, должно уберечь страну от "высыхания". Каким образом это будет сделано, и так ли страшна проблема обезвоживания для Казахстана, как ее преподносят некоторые эксперты? Ответы на эти и другие вопросы редакция Baigenews.kz адресовала представителям профильного госоргана.

С момента создания пока еще нового для Казахстана министерства водных ресурсов прошло чуть больше года. В своем выступлении глава государства отмечал, что, если сейчас не начать решать проблему с водой, уже через пару десятилетий попустительское отношение может грозить достаточно серьезными проблемами.

Сколько в Казахстане воды и как она распределяется по отраслям и среди населения

За год Казахстан потребляют воду в размере 25 миллиардов кубометров воды. При этом, на людей, из общего числа потребителей приходится, как выяснилось, лишь небольшая часть.

"Двадцать пять миллиардов кубометров воды в год потребляет Казахстан. Из них пятнадцать миллиардов забирает сельское хозяйство - то есть, идет на орошение, водопой, сельхозводоснабжение и так далее. Примерно шесть миллиардов уходит на промышленность, и лишь один миллиард - на питьевые нужны. Остальное - на рыбное хозяйство и прочие отрасли экономики, - говорит руководитель управления регулирования использования водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов министерства водных ресурсов и ирригации Сакен Ател. - На сегодняшний день говорить, что мы к какому - то году столкнемся с дефицитом воды с нашей стороны неправильно будет. Потому что как таковых предпосылок нет. Исследования проводились, но у специалистов разные выводы. Например, был проведен анализ в начале 2000-х годов, согласно которым мы к 2020 году должны были испытывать очень большой дефицит. Но сейчас двадцать четвертый год, ситуация нормальная".

На вопрос о том, сейчас очень остро стоит вопрос обмеления рек, эксперт отметил, что тенденции последних лет улучшили положение.

"У нас самый большой бассейн реки Иртыш, но я не скажу, что он мелеет. Да, с 2021 по 2023 год там наблюдался маловодный период, такое было. Но с 2024 года начался период многоводья. Например, в текущем паводковом периоде в Бухтарминском водохранилище, которое расположено на реке Иртыш, поступило более пятнадцати миллиардов кубометров воды. То есть, мы наполнили Бухтарминское водохранилище до девяноста процентов по объему. Тут нужно отметить, что с момента его строительства, то есть с 70-х годов, оно наполнялось всего один раз. И на 90 % в этом году. Это показатель того, что там не наблюдается такого дефицита. На каждом водном объекте есть определенные циклы, когда бывают периоды многоводья или маловодья. Природа показывает цикличность.

Предпосылки к засушливости в последние годы наблюдалась по Казахстану по югу. На реке Есиль в прошлом году уровень сильно упал. Это природный цикл, но в этом году, судя по всему, мы выходим из цикла маловодья, - говорит Сакен Ател.

Однако, по словам спикера, делать прогнозы все же дело неблагодарное.

"Если ранее мы могли прогнозировать, то сейчас из-за изменений климата говорить что и как будет неправильно. Ситуация десять лет назад и сейчас - разная. Да, мы примерно прогнозируем, что в ближайшие несколько лет не должно быть критического маловодья, но как будет точно - время покажет.

Проблема глобального потепления климата ощущается во всех странах мира . В связи с этим нам нужно адаптироваться под новые реалии. В этой связи нашим министерством разработан ряд стратегических документов, который предусматривает проведение планомерных мероприятий. Например, это утверждённая концепция системы управления водными ресурсами, которая предусматривает меры до 2030 года, и недавно принятый план развития водной отрасли. Там мероприятия рассчитаны с двадцать четвёртый по двадцать восьмые года. В них в основном предусмотрены мероприятия в том числе и по исследованию наших водных ресурсов, как их в дальнейшем можно использовать.

В частности, самый многоводный у нас бассейн реки Иртыш, и в рамках этой концепции предусмотрены исследования. Аналогичные мероприятия предусмотрены также по подземным водам. В этом году паводок показал, что нам нужно работать над развитием водной инфрастуктуры. В этой связи в наших документах предусмотрено строительство сорока двух новых водохранилищ, и реконструкция тридцати семи несущих водохранилищ. В сумме сорок два водохранилища могут дают эффект такой, что два и шесть миллиардов кубометров воды можно накопить, а реконструкция тридцати семи действующих водохранилищ нам дает эффект в три и семь миллиардов кубометров воды.

Помимо этого, так как у нас основной водопотребитель - сельское хозяйство, в этой части у нас предусмотрена реконструкция 14,5 тысяч километров каналов, включая ремонт и их цифровизацию", - делится собеседник.

С момента своего создания, то есть первого сентября 2023 года, министерство водных ресурсов и ирригации начало разработку двух важных документов. А именно, Концепции развития системы управления водными ресурсами на 2024-2030 годы и проекта нового Водного кодекса.

Согласно утвержденной Правительством концепции, в течение шести лет, а именно до 2030 года министерство планирует построить 42 новых водохранилища. Там по планам будет вмещаться 2,6 млрд кубометров воды. Одной из важных работ станет реконструкция старых водохранилищ. Специалисты дадут новую жизнь тридцати водохранилищам объемом 1,9 млрд кубометров, обновят 14 450 км ирригационных каналов.

Какой результат ожидается после этой работы? По примерным рассчетам экспертов, потери воды при транспортировке будут снижены на двадцать пять процентов. Кроме того, увеличится площадь поливных земель. По предварительным данным, цифра превышает более 400 тысяч гектаров.

Борьба с "черным" рынком воды

Проводится усиленная работа по борьбе с так называемым "черным" рынком воды. Специально для этого при Министерстве водных ресурсов и ирригации создали новое ведомство. Функцию выполняет Комитет по регулированию, охране и использованию водных ресурсов.

"Черный" рынок - это по большей части наши водопользователи, которые осуществляют забор воды без разрешительных документов. Без договоров, специального разрешения на водопользование. Как они вредят? В первую очередь тем, что их нет в нашей системе учета. Вода ведь ограниченный ресурс, и когда поливной сезон, это ощущается сильнее. Такой незапланированный забор негативно сказывается на тех водопользователях, которые работают законно.

Условно, одна река, один канал, там лимит на десять водопользователей, фермеров. И в начале ирригационного периода мы четко распределяем, кому сколько воды, в зависимости от того, сколько он посеял, на какой площади, и когда он будет поливаться, чтобы планомерно и без дефицита этот полив осуществлять. Но такие недропользователи, которые осуществляют забор без договоров и разрешений, они всю работу, мягко говорят, пускают коту под хвост, портя планы. И тем самым негативно воздействуют на водопользователей, которые в концевой части канала находятся. Им вода, которая положена, может не дойти. В этой связи нами ведется активная работа по выявлению таких случаев, наложений на них определенных санкций, штрафов, судебные разбирательства проходят", - рассказывает руководитель управления регулирования использования водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов.

Чтобы улучшить ситуацию, разработчики предлагают изменить законодательство в части наказаниях незаконных пользователей воды.

"С созданием нашего министерства увеличено количество государственных инспекторов, которые осуществляют проверку. Если в начале сентября прошлого года, когда министерство только создавалось, был девяносто один сотрудник в наших инспекциях, то сейчас их количество возросло до 242. То есть в этом году борьба с так называемым "черным" рынком усилилась, и в рамках разработанного нового кодекса, который сейчас в Мажилисе находится, предусмотрен вопрос по наделению дополнительных функций наших инспекторов, чтобы они принимали меры более быстро, не тратя время на регистрацию проверок в прокуратуре и так далее. Сейчас нужно чтобы кто-то написал заявление на нерадивого пользователя, что такой - то человек или предприятие осуществляет забор воды, проверьте его. Это очень много времени занимает. Надо, чтобы кто-то пожаловался на так называемого захватчика, заявление регистрируется в прокуратуре, и пока это все делается, он может избежать наказание. Также нашим департаментом также были проведены проверки, и были сняты несколько должностных лиц", - говорит Сакен Ател.

Отдельного внимания заслуживают трансграничные водные объекты. Вопросы обсуждаются с сопредельными странами, с начала года проведено пятнадцать различных мероприятий.

Каким образом проводится внедрение водосберегающих технологий?

"Когда начинается активная фаза водопотребления, - а в основном у нас очень активное потребление идет в сельском хозяйстве, - в этой связи нужно экономно и рационально использовать имеющиеся водные ресурсы. И для достижения такой цели нами совместно с министерством сельского хозяйства проведены определенные изменения в правила субсидирования по внедрению энергосберегающих технологий. Если, например, фермер покупает на один миллион тенге водосберегающую установку, то государство возмещает восемьдесят процентов на сегодняшний день. Ранее было пятьдесят процентов. Изменения приняли в мае. То есть, из миллиона тенге государство возмещает восемьсот тысяч, грубо говоря. Также аналогичные технологии существуют и в промышленности, при повторном использовании воды. Это тоже предусмотрено в нашей концепции. Совместно с министерством промышленности и строительства вопрос прорабатывается с промышленными объектами, чтобы они активно внедряли системы оборотного водоснабжения и повторного использования. Например, технологический процесс прошла вода на предприятии. Но там же еще есть территории газонные, асфальт. Либо есть такие места, где нужно прибивать пыль. И после технологического использования воды, обработки, можно ее использовать для полива газона, асфальта, пылеподавления. То есть, это дает эффект уменьшения использования чистой воды из рек, озер, скважин и так далее, и на второстепенные нужды уже забор воды не будет осуществляться. Либо не в таком объеме, который изначально требовался", - поясняет Сакен Ател.

Отметим, что в большинстве фермеры достаточно позитивно восприняли данные изменения в законе, спрос на субсидирование вырос.

"В мае текущего года были внесены изменения по увеличению субсидий до восьмидесяти процентов, и в текущем году за вегетационный период наблюдается увеличение орошаемых земель, которые применяют водосберегающие инновационные технологии. На данный момент цифра превысила сто сорок тысяч гектаров - это установка капельного орошения, лазерное планирование и другое. До принятия этих мер в среднем добавлялось примерно тридцать тысяч гектаров в год.

Что касается оборудования, то здесь фермер может сам распоряжаться, какие именно технологии он будет использовать. В Казахстане есть несколько заводов, производящих оборудование. В Алматинской области, там в рамках сотрудничества с китайскими инвесторами запустили, в Кызылордлинской области есть. И такие работы, чтобы иностранные производители заходили и строили здесь, нами активно проводятся. То есть у фермеров в будущем не будет затрат на транспортировку оборудования из-за рубежа", - отметил спикер.

Запасы подземных вод

Не так давно в Казахстане создали Национальную гидрогеологическую службу, которая осуществляет управление подземными водами, а также проводит поисково-разведочные работы.

На сегодняшний день запасы подземных вод в стране составляют 15,7 км3 в год. В основном подземные воды используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения, производственно-технического водоснабжения, орошения земель и других целей.

"Подземная вода, она не в таком виде, как в бутылке. Представьте, что миску решили заполнить рисом, и потом залить водой. Ее надо высасывать между песками, камнями, порами. Но в целом, я считаю, у нас запасов достаточно, мы можем пятнадцать кубокилометров в год выдавать. Наглядно чтобы представить, это два километра в одну сторону, два километра в другую, и четыре километра в высоту. Вот такую емкость представьте. Примерно вот столько подземных вод в год мы можем подавать", - говорит руководитель управления поисков и разведки подземных вод департамента подземных вод Бексултан Бегалиев.

За последние годы объем воды из всех источников для нужд отраслей экономики и населения составил порядка 24,6 км3 в год, в том числе для сельского хозяйства – 14,8 км3, производства – 5,9 км3, хозяйственно-питьевой воды – 1,0 км3 и других целей – 2,9 км3.

"В основном вода подземная используется для питьевых нужд. Но мы говорим о том, что у фермеров есть возможности использовать эту воду для орошения сельско-хозяйственных земель. В настоящее время это дорогое удовольствие, но мы стимулируем тем, что выделяются субсидии для тех сельско-хозяйственных аграриев, которые используют в своем водоснабжении водосберегающие технологии. Кроме этого, подземные воды широко применяются в бальнеологической (естественная медицица - авт.) сфере, лечебной. Например, Сарыагаш. У них основные геотермальные источники подземных вод. И в производстве тоже. Допустим нефтедобывающие компании тоже используют подземные вод. Также мы сейчас ведем кое - какую работу с испанской компанией, и планируем в рамках грантовых программ провести обследование подземных геотермальных вод. А в будущем, возможно, какую-то часть Алматы отапливать горячей водой. Там температура от шестидесяти до ста градусов. И в целом, если они проведут обследование, и там окажется необходимый объем воды, то возможно, проект будет реализован", - отмечает Бексултан Бегалиев.

Сейчас в Казахстане имеются около 4 тысяч 400 месторождений, все они исследованы в разное время.

"Они каждые 25-27 лет должны быть переоценены. То есть, проходить так называемое аудиторство. К примеру, одно месторождение было разведано где -то двадцать лет назад, и уже когда будет подходить срок, примерно за два три года будут планировать мероприятия по оценке этих запасов. Так как в противном случае мы его в счет не сможем брать. Поэтому, каждый год эта работа будет продолжаться в разных регионах. В своем послании президент поручил нам создать национальную гидрогеологическу службу, и мы ее создали. Сейчас работа проводится над тем, что мы все функции с акиматов, министерства сельского хозяйства и министерства промышленности и строительства хотим забрать себе. Это все включено в новый проект водного кодекса. Скорее всего, с начала года все функции будут у нас. И будет продолжена полномасштабная работы сначала по учету всех месторождений, по их оценке, переоценке и мониторингу", - говорит собеседник.

Проводится работа по обеспечению отделанных населенных пунктов питьевной водой.