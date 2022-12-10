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  • Не дал женщине прыгнуть с моста: полицейские ищут смелого костанайца
t.me/POLICE_of_KZ Сегодня, 16:31
65
Сегодня, 16:31
65
Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Не дал женщине прыгнуть с моста: полицейские ищут смелого костанайца

Неравнодушный костанаец и полицейские спасли женщину, пытавшуюся спрыгнуть с моста, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Polisia.kz.

Сегодня в 14:10 часов на пульт 102 поступило сообщение о том, что на мосту за перилами стоит женщина, которая хочет спрыгнуть. Эту информацию передал полиции водитель, который в это время проезжал мимо. 

"Скорее приезжайте, я попробую ее спасти", — сообщил мужчина. 

На место пришествия немедленно прибыл автопатруль: старший лейтенант полиции Жалгас Шонов и капитана полиции Дулат Арманов. 

"К нашему приезду мужчине удалось схватить ее за руку и практически перетянуть через перила на мост, — рассказал Жалгас Шонов. 

Полицейские помогли вытащить женщину и посадить ее в служебную машину. 

"Спасённая была в неадекватном состоянии, не могла даже назвать имя и фамилию. Нам пришлось срочно доставить ее в отделение полиции, – продолжает Дулат Арманов. 

В суматохе водитель, который первым оказался на месте происшествия, уехал, убедившись, что полицейские оказали первую помощь женщине. 

"Мы просим откликнуться смелого костанайца для того, чтобы отметить смелый поступок и помощь в этой сложной ситуации", — просят в полиции.

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#спасение #МВД #полиция #костанай
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:31
65
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