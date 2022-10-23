Не дал выпрыгнуть из окна: в Караганде наградили участкового

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Женщина испытывала стресс после смерти матери. Поссорившись с мужем, она решила, что никому не нужна.

В Караганде наградили участкового инспектора полиции Олжаса Карипбаева, который спас жительницу Сарани от суицида, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Награду участковому вручил начальник департамента полиции Карагандинской области Ерлан Файзуллин.

Участковый инспектор отдела полиции города Сарань Олжас Карипбаев был на службе, когда ночью из дежурной части поступило сообщение: в квартире одного из многоэтажных домов происходит семейный скандал.

"Прошло пять минут, когда я зашел в подъезд дома. Квартира, где произошел конфликт, была на самом верхнем — пятом этаже. Дверь в нее оказалась открытой. Зашел в прихожую. В зале, где горел свет, увидел мужчину и испуганных детей. А в неосвещённой кухне заметил женщину, которая стояла на подоконнике:спиной откинулась на улицу и двумя руками держалась за рамы окна. Женщина твердила, что ей не хочется жить. Разожми она пальцы и трагический исход был бы неминуем", — вспоминает Олжас Карипбаев.

Олжас имеет 14 лет опыта работы в правоохранительных органах. Ему приходилось попадать в разные сложные ситуации, и он знал, что в подобных случаях не надо торопиться.

Полицейский стал успокаивать женщину, при этом потихоньку продвигался в ее сторону. Никаких резких движений, которые могли бы спровоцировать на отчаянный шаг.

Олжас вплотную приблизился к женщине, практически висевшей над многометровой бездной, обхватил ее и втащил на кухню. Выяснилось, женщина остро переживала смерть матери. Это, видимо, сказалось на ее психическом состоянии. После конфликта с мужем она решила, что никому не нужна, открыла окно на кухне и попыталась свести счеты с жизнью.

Оказавшийся рядом полицейский предотвратил развитие самого худшего сценария.

Отметим, накануне Дня Республики в ДП Карагандинской области, как и в других регионах страны, прошло торжественное мероприятие, заслуженные награды: досрочное повышение звания, нагрудные знаки, почётные грамоты, благодарственные письма, получили лучше сотрудники полиции.