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Не бывает судьи вне работы: Айжан Кульбаева о сложностях профессии

Сегодня, 16:32
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BaigeNews.kz Сегодня, 16:32
Сегодня, 16:32
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Фото: BaigeNews.kz

Судья Айжан Кульбаева рассказала о сложностях совмещения профессиональной и личной жизни, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Она подчеркнула, судья остаётся судьёй 24 часа в сутки, и это подразумевает определённое поведение и этические стандарты как на работе, так и вне её. Появление нового Кодекса судейской этики подтверждает важность поддержания высоких стандартов поведения и в личной жизни, добавила Кульбаева.

Судья отметила, что переключение с профессиональной роли на личную даётся ей довольно сложно.

"Бывает по-разному. Иногда думаешь об этом. Но работа судьи не говорит о том, что ты после работы не судья. Переключаться сложновато. Я думаю, что судья он 24 часа судья", - сказала Кульбаева.

Помогают Айжан Кульбаевой переключаться с работы на отдых книги.

"Книги – это основная составляющая. Без них это не судья. Помимо норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства необходимо читать литературу, которая необходима для коммуникации, повышения своего уровня. Естественно, и психологические книги тоже читаю, чтобы справляться со всеми ситуациями, возникающими как на работе, так и в жизни", - поделилась она.

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