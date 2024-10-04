Не бывает судьи вне работы: Айжан Кульбаева о сложностях профессии

Судья Айжан Кульбаева рассказала о сложностях совмещения профессиональной и личной жизни, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Она подчеркнула, судья остаётся судьёй 24 часа в сутки, и это подразумевает определённое поведение и этические стандарты как на работе, так и вне её. Появление нового Кодекса судейской этики подтверждает важность поддержания высоких стандартов поведения и в личной жизни, добавила Кульбаева.

Судья отметила, что переключение с профессиональной роли на личную даётся ей довольно сложно.

"Бывает по-разному. Иногда думаешь об этом. Но работа судьи не говорит о том, что ты после работы не судья. Переключаться сложновато. Я думаю, что судья он 24 часа судья", - сказала Кульбаева.

Помогают Айжан Кульбаевой переключаться с работы на отдых книги.