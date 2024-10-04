Не бывает судьи вне работы: Айжан Кульбаева о сложностях профессии
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Судья Айжан Кульбаева рассказала о сложностях совмещения профессиональной и личной жизни, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Она подчеркнула, судья остаётся судьёй 24 часа в сутки, и это подразумевает определённое поведение и этические стандарты как на работе, так и вне её. Появление нового Кодекса судейской этики подтверждает важность поддержания высоких стандартов поведения и в личной жизни, добавила Кульбаева.
Судья отметила, что переключение с профессиональной роли на личную даётся ей довольно сложно.
"Бывает по-разному. Иногда думаешь об этом. Но работа судьи не говорит о том, что ты после работы не судья. Переключаться сложновато. Я думаю, что судья он 24 часа судья", - сказала Кульбаева.
Помогают Айжан Кульбаевой переключаться с работы на отдых книги.
"Книги – это основная составляющая. Без них это не судья. Помимо норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства необходимо читать литературу, которая необходима для коммуникации, повышения своего уровня. Естественно, и психологические книги тоже читаю, чтобы справляться со всеми ситуациями, возникающими как на работе, так и в жизни", - поделилась она.
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