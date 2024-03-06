"Не было допуска к высотным работам": многодетный отец погиб, упав с вагона в Экибастузе

Жительница Экибастуза требует наказать виновных в смерти отца. По словам Дины Мукатаевой, её 54-летний папа работал в вагонном депо, где в начале января 2024 года упал с высоты и получил травмы несовместимые с жизнью. Мужчину госпитализировали в реанимационное отделение, спустя три дня он скончался. Девушка прождала почти два месяца в ожидании расследования со стороны полиции, но теперь переживает, что дело могут закрыть, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Аскар Мадибраимов трудиться в вагонном депо в Экибастузе начал в 2007 году. По словам дочери, сначала работал токарем-фрезеровщиков, после стал слесарем-электриком.

8 января 2024 года Дине Мукатаевой поступил тревожный звонок.

"Мне позвонил супруг, так как он тоже работает на этом предприятии и сказал, что папа упал. Он слышал лишь, что говорят, якобы высота не большая, всё нормально, хотя он сам его не видел. Я позвонила супруге папы, это у него второй брак, ей никто не звонил и не сообщал о том, что его госпитализировали: ни начальство, ни бригадир, ни мастер. Мы поехали за каретой "скорой" помощи, но не успели его увидеть, так как в экстренном порядке ему провели МРТ, обследование и положили в реанимационное отделение. Врач сказал, что у папы очень много тяжёлых травм, по которым прогноз на то, что он выживет, был лишь 50 процентов", - рассказала Дина Мукатаева.

По словам девушки, в больнице на тот момент уже были коллеги её отца, которые толком ответить на вопросы о произошедшем не смогли.

Отправились родные и на предприятия, где какой-либо информации не получили. Только услышали, что Аскар Мадибраимов упал сам.

"Когда я разговаривала с инспекцией охраны труда, мне разрешили ознакомиться с актом, и там я прочитала, что у моего папы даже не было допуска к высотным работам. Он не проходил обучение, не было "корочки", подтверждающей право работать на высоте. Его получается просто отправили. Не знаю, какая у них была срочность именно в такой ветер отправить, без какого-либо снаряжения, поясов, монтажного пояса. Два человека просто держали лестницу, стоя на вагоне, вот свидетели того, что он упал. Папа упал с высоты примерно три с половиной метра. По видео видно, что вагон находится на рельсах. Вот высота вагона плюс его собственный рост", - вспоминает Дина.

Отец девушки скончался 11 января. Трудовые инспекторы приступили к расследованию несчастного случая и после определили 100-процентную вину работодателя. В управлении труда Павлодарской области корреспонденту BaigeNews.kz эту информацию подтвердили.

Полицейские начали уголовное расследование по факту нарушения правил охраны труда. Однако спустя почти два месяца, уверяет девушка, следователь интереса к делу не проявляет. Якобы допросил за всё время лишь одного свидетеля, и Дина стала переживать, что дело хотят закрыть, после чего решила обратиться к общественности и президенту за помощью.

Ситуацию пояснили в региональном департаменте полиции. Отметили, что уголовное дело расследуется в связи со смертью человека по неосторожности, а также находится на контроле у главы ДП.

У Аскара Мадибраимова остались пятеро детей, двое из которых совсем маленькие.

Фото предоставлено Диной Мукатаевой