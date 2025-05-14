В Актобе продолжается громкое разбирательство в отношении сельского акима Ляззат Бердыбаевой. Поводом для судебного преследования стало фото с тюльпанами, сделанное на отдыхе, передаёт BaigeNews.kz.

Скандал разгорелся после того, как чиновница опубликовала снимок с букетом, подаренным дочерьми. Общественность возмутилась: не сорваны ли редкие, охраняемые цветы?

Бердыбаеву обвиняют в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Сегодня она выступила с публичным объяснением, но показаться в суде отказалась. Во время оглашения своих показаний чиновница не сдержала слёз.

"Я впала в депрессию. Ощущала огромное давление со стороны общества – и на меня, и на моих детей. Люди критиковали, не зная всей ситуации. Но ведь народ знает, как я справляюсь со своими обязанностями", – цитирует чиновницу КТК.

По её словам, тюльпаны были сорваны дочерьми во время семейной прогулки близ Кандыагаша, вдоль трассы, где, по её утверждению, не было никаких запретных знаков. Экспертизы букета провести не удалось — к моменту оформления протокола он не сохранился.

Приглашённый специалист из лесной инспекции также не смог идентифицировать вид цветов по фото, отметив, что на территории региона встречаются два вида краснокнижных тюльпанов: Кауфмана и Шренка.

В суд были представлены характеристики от директора школы и сельских аксакалов — обе в защиту Бердыбаевой и её дочерей.