Не был достаточно предупреждён - адвокат объяснил поступки сына Турлыханова

Адвокат Назкен Кусаинова назвала действия службы пробации незаконными, нарушающими права Нурасыла Болата, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"То, что мой подзащитный выехал 12 октября, говорит о том, что человек не был надлежащим образом предупреждён, что это может быть нарушением, что ему нельзя в такое время оставлять постоянное место жительства. Все объяснительные, которые мы видели в материалах уголовного дела, написаны под диктовку службой пробации Медеуского района. Видно, что перед написанием данных объяснительных Болат Нурасыл даже не понимал сути того, что пишет в этих объяснительных. Это просматривается по объяснительным", - сказала адвокат.

Видео с сыном депутата Даулета Турлыханова Нурасыла Болата, гуляющего ночью в Алматы, на своей странице в Instagram выложила юрист Анна Чернова.

Нурасыл Болат проходил фигурантом по уголовному делу о хулиганстве. Заявление на него в феврале 2023 года написала семья юристов - Олег Чернов и Анна Димитриевич. Они заявили, что парень избил их, когда те пытались защитить незнакомую девушку от его нападков.

Депутат мажилиса Даулет Турлыханов комментировал инцидент и заверил, что его сын будет отвечать по закону. Он также извинился за поступок сына.

В октябре 2023 года Нурасыл Болат осужден приговором Военного суда Алматинского гарнизона по ст.107 ч.2 п.п.1), 5) УК за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью супругам Черновым из хулиганских побуждений.

Однако апелляционная инстанция изменила приговор суда, с Нурасыла Болата взысканы в пользу потерпевших расходы по оплате услуг представителя за участие в суде апелляционной инстанции в сумме 400 000 тенге.



Кассационное рассмотрение состоялось по ходатайству потерпевших, которые просили изменить судебные акты и назначить ему наказание, связанное с лишением свободы.

По итогам рассмотрения уголовного дела судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда изменила судебные акты, Болату Н. назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы, а также увеличена сумма компенсации морального вреда до миллиона тенге каждому.