Не будем превращать это в шоу: петицию об отмене утильсбора обсуждают в Казахстане

Глава Союза промышленников вторичной металлургии Владимир Дворецкий усомнился в легитимности публичных обсуждений петиции по отмене утильсбора, передаёт BaigeNews.kz.

Владимир Дворецкий указал на важность соблюдения процедуры.

"Если нарушена процедура, решение нелегитимно по определению. Если это общественные слушания, то их модерировать, именно модерировать, а не провозглашать какие-то лозунги, должен министр. Обещали, что будет министр, министра нет. Это раз. Во-вторых, сам министр, когда он где-то за горизонтом появляется, озвучивает какие-то вещи, он утверждает, что там где его нет - это шоу. Поэтому не будем превращать это в шоу. Пусть будет по закону. По закону вести и модерировать, вести слушания должен министр. Люди собрались, настроены о чем-то говорить, надо провести", - заявил он.

При этом он указал на то, что на мероприятии нет заявителя и присутствуют несколько человек, которые против утильсбора и первичной регистрации.

"Приставлены мной и может еще где-то здесь в зале есть один-другой человек. И посмотрите аффилированное сообщество - это ассоциации, вице-министр, другие госорганы. То есть если конечное решение, условно говоря, будет приниматься путем голосованием, то это будет шоу. Рабочая группа нужна, чтобы каждое предложение конкретно обсуждалось и по нему принимались решения, ничего подобного не было, была полемика, которая ни к каким результатам не приводила. Если это общественные слушания, тогда это не легитимно. Или это рабочее совещание, что вполне было бы разумным", - добавил Дворецкий.

Однако вице-министр строительства и промышленности Олжас Сапарбеков попросил его не озвучивать такие эмоциональные вещи.